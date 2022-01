La ministre de l’Intérieur et ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Taina Bofferding, a été testée positive à la COVID-19 à la suite d’un dépistage régulier par le biais de tests d’auto-diagnostic. Le résultat doit encore être confirmé par un test PCR, mais pour limiter la propagation du virus, la ministre, en respect des mesures sanitaires, s’est immédiatement auto-isolée en attendant le résultat définitif, conformément aux dispositions prévues par la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie COVID-19. Taina Bofferding, disposant d’un schéma vaccinal complet, ne présente actuellement pas de symptômes et continuera d'assumer ses fonctions par voie de télétravail.