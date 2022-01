Et gouf schonn de "Greenwashing", ass den neie Klima-Biergerrot "Democracy Washing"? E "kosmetesche Gadget" oder ee klimapolitesche Richtungswiessel?

Dat freet sech de Center for ecological Learning, de CELL, e Freideg de Moien an engem Communiqué. De CELL schwätzt eegenen Aussoen no am Numm vun de Membere vun den Organisatiounen, déi mat der Ëmsetzung vun de Biergerversammlungen zum Thema Klima beschäftegt sinn.

De Membere géing et engersäits Hoffnung ginn, datt de Klima-Biergererrot, deen d’Regierung mat der Uni a mat TNS Ilres an d’Liewe geruff huet, weise géing, datt d’ganz Regierung elo d’Klimakris wierklech wëll ugoen. Op der anerer Säit kritiséieren d’Membere vum CELL déi ontransparent Aart a Weis, ewéi de Klima-Biergerrot soll zesummegesat ginn. Se bedaueren och, datt deen neie Biergerrot sech just mat der Ëmsetzung vum nationalen, integréierten Energie- a Klimaplang ausernee soll setzen.

Well de Klima-Biergerot vum Premier Xavier Bettel eleng a senger Ried zur Lag vun der Natioun ugekënnegt gouf, fäert de CELL, datt et e rénge Walkampfmanöver wier.