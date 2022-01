Dobäi schwätze sech d'Experten aus dem Aarbechtsgrupp fir eng sektoriell Impfflicht a fir eng fir Leit iwwer 50 Joer aus.

Pro a Contra Impfflicht: iwwer net méi oder manner soll e wëssenschaftleche Rapport tranchéieren, deen e Freideg de Moien am Regierungsrot zur Debatt stoung. Déi verschidden Dokteren a Fuerscher, déi am Aarbechtsgrupp matgeschafft hunn, hu sech am Nomëtteg explizéiert a plädéiere fir eng Zort sektoriell Impfflicht an eng Obligatioun nom Alter. Domat soll eng gënschteg Balance tëscht den aktuelle Restriktiounen an dem Impfen fonnt ginn."

Deemno sollen all Persoun, déi 50 Joer oder méi als sinn, d'Virschrëft kréien, sech ze impfen. Nieft dëser Altersklausel soll och eng sektoriell Impfobligatioun spillen an zwar fir all Leit, déi duerch hire Beruff am direkte Kontakt mat Patienten oder ufällegen a fragille Leit sinn. Dëst sinn deemno de Secteur vun de Spideeler, CIPAen, Dokteschcabineten an och d'Zerwisser vun der Fleeg Doheem. All Leit also, déi e Kontakt mat Leit an dësen Domainer hunn.

Domat soll d'Liewen nees méi normal ginn an e Cordon sanitaire ëm déi viséiert Leit geluecht ginn, seet de Professer Dokter Claude Müller, Virolog an Immunolog am LIH.

Extrait Prof. Dr. Claude Müller

Op kee Fall kéint vun enger Stigmatiséierung vun eenzelen Beruffsgruppen Rieds goen dat preziséieren, noeneen an dësem Extrait, de Professer Dokter Claude Muller, Immunolog a Virolog, grad wéi den Dokter an der Virologie Vic Arendt.

Extrait Prof. Dokter Claude Muller an Dr. Vic Arend

Betraff vun der Vaccinatiounsflicht, wann d'Chamber dann op dee Wee geet, wieren och all Sous-traitanten, also zum Beispill Leit aus dem Botzsecteur, déi och am Kontakt mat Patienten oder Leit iwwer 50 Joer sinn. Déi sektoriell an altersbedéngt Impfflicht soll bis den 30. Juni 2024 gëllen.

Kloer ass dem Expertegrupp no, datt de Virus net wäert verschwannen oder eliminéiert ginn, mä zum Beispill an engem klenge Land wéi Lëtzebuerg ëmmer nees wäert importéiert ginn. Allemol wier eng Impfflicht justifiéiert, wa se wëssenschaftlech ënnermauert wier an en Zil hätt.

Interessant an erstaunlech ze notéieren ass, datt d'Experten eleng virun d'Press getruede sinn, also ouni d'Begleedung vun de Ministere Bettel an Lenert, déi sech deemno nach net politesch positionéiere wollten.

Definitiv tranchéiere muss natierlech d'Politik. Déi nächst Etapp an der Debatt ass eng Consultatiounsdebatt den nächste Mëttwoch an der Chamber. Duerno dann ass et un der Regierung, en entspriechende Gesetzestext zu enger partieller Impfobligatioun ze schreiwen.