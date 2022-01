D'Pirate wollte vun der Regierung wëssen, wéi vill eng Covid-Behandlung kascht.

D'Gesondheetsministesch Paulette Lenert huet en Dënschdeg an der Chamber drop geäntwert. 2020 goufen et 1.990 stationär Covid-Behandlungen an de Spideeler. Déi hunn an der Moyenne ronn 17.100 Euro kascht.

Op den Intensivstatioune goufen et 286 Covid-Behandlungen, déi am Duerchschnëtt all kéiers bal 57.000 Euro kascht hunn. Eng kënstlech Beootmung ass net nëmme méi uerg, mä mat knapp 71.000 Euro och méi deier. 173 där Traitementer ware virzejoert néideg. Derbäi kommen och nach d'Behandlunge vum Long-Covid.

Am Verglach: Eng Net-Covid-Behandlung op enger Intensivstatioun kascht 1.600 Euro den Dag.

Eng administréiert Dosis vum Corona-Vaccin 60 Euro.