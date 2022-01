Den nationalen Ethikrot schwätzt sech aus ethesche Grënn géint d'Propos vum medezineschen Expertegrupp aus, dee fir eng sektoriell Impfflicht ass.

Dat en vue vun der Consultatiounsdebatt iwwert d'Impfflicht e Mëttwoch de Mëtteg an der Chamber. Den Expertegrupp hat d'lescht Woch fir eng sektoriell Impfflicht am Gesondheets- a Fleegesecteur a vu 50 Joer u plädéiert. Dat geet aus engem aktualiséierten Avis ervir, deen RTL virläit.

Den 8. Dezember hat sech den Ethikrot scho fir eng generell Impfflicht fir all Erwuessener ausgeschwat. Jiddereen iwwer 18 Joer misst hirer Meenung d'selwecht behandelt ginn. Et hätt nun emol keen Afloss op säin Alter, heescht et an der Nott, déi op e Méindeg datéiert ass.

Och déi proposéiert sektoriell Impfflicht gesäit ee beim Ethikrot kritesch. Leit, déi am Gesondheetssecteur schaffen, hätte wuel eng ethesch Flicht sech impfen ze loossen, mä fir d'Impfflicht zu dësem Ament nëmmen op deen een oder anere Secteur ze limitéieren wier schwiereg. Ëmmerhi géif et drëms goen, fir zesummen aus enger Kris ze kommen, déi d'Gesellschaft als Ganzt concernéiert. Ënnerschiddlech Reegelen fir ënnerschiddlech Secteure géifen d'Saach just nach méi komplizéiert maachen. Och kéint et net sinn, datt Residenten a Frontalieren ënnerschiddlech behandelt ginn. Eng generell Impfflicht fir all Resident an all Salarié, egal wou e schafft, hätt de Virdeel fir kloer ze sinn a kéint e bësse Kloerheet an d'Mesurëpäck bréngen, déi mer déi lescht zwee Joer kannt hunn, sou den nationalen Ethikrot, deen och bedauert, datt d'Regierung net scho laang tranchéiert huet.

Hätt een net de Feeler gemaach, fir eng Impfflicht am Ufank auszeschléissen, hätt een den Debat schonn de leschte Summer kënnen ustoussen. Elo dierft een de selwechte Feeler net nach eng Kéier maachen, mä och wann d'Impfflicht keen Impakt méi op déi aktuell Omikron-Well huet, misste lo zukünfteg Riske preparéiert ginn. D'Zukunft vum Land dierft net op Hoffnunge baséieren, déi ze dacks schonn zerstéiert goufen. Prinzipiell gesinn d'Membere vum nationalen Ethikrot majoritär keng ethesch, moralesch a gesellschaftlech Problemer mat enger Impfflicht, wann d'Konditiounen derfir erfëllt sinn.

Eng sektoriell Impfflicht dierft och mat de Gewerkschaften schwéier ëmzesetze sinn. D'OGBL-Presidentin Nora Back hat sech d'lescht Woch scho bei eis op der Antenn kloer dogéint ausgeschwat. An och de Professer am Strofrecht op der Uni Lëtzebuerg Stefan Braum hat am RTL-Interview fir eng generell Impfflicht vun 18 Joer u plädéiert. Aus de selwechten Iwwerleeungen eraus wéi den nationalen Ethikrot. Bestëmmte Beruffsgruppe sollten net stigmatiséiert ginn an et wier e gesamtgesellschaftlechen Effort an der Pandemie gefrot. D'Impfflicht hätt an den Ae vum Droitsexpert och de Virdeel méi kloer ze sinn wéi déi aktuell 2G an 3G-Systemer, déi den Ament eis Fräiheeten aschränken an zu engem onkloren an ontransparente Rechtszoustand gefouert hunn.

Den UEL-President Michel Reckinger hat d'lescht Woch begréisst, datt elo mol endlech den Debat iwwert d'Impfflicht gefouert gëtt, och wann hien net mat enger konkreter Ëmsetzung virum nächste Wanter rechent. D'Patronat géif sech op alle Fall un dat halen, wat d'Experte soen an ass prinzipiell fir eng Impfflicht.

Live aus der Chamber: Debat iwwert d'Aféiere vun der Impfflicht

Vu 14 Auer u gëtt iwwert d'Aféiere vun enger Impfflicht debattéiert. Am Virfeld hat sech en Experte-Grupp fir eng sektoriell Impfflicht am Gesondheetssecteur an eng Impfflicht fir Leit iwwer 50 Joer ausgeschwat. DP an Déi Gréng sinn och dofir. Grad ewéi d'CSV, déi sech souguer eng allgemeng Impfflicht fir Erwuessene wënscht. ADR, Piraten an Déi Lénk si kloer géint eng Impfflicht. D'LSAP hat sech bis ewell nach net positionéiert a wollt dat eigentlech eréischt e Mëttwoch de Mëtteg an der Chamberplenière maachen. Mä de Fraktiounschef Yves Cruchten sot e Mëttwoch de Moien an engem Interview um Radio 100,7, dass fir d'LSAP d'Impfflicht nach ëmmer déi lescht Optioun wier. D'Regierungspartei wier awer fir eng partiell Impfflicht, wéi se och vum Experte-Grupp recommandéiert, wann d'Verhältnisméissegkeet geséchert wier, an déi néideg Zuelen um Dësch léichen, wéi zum Beispill déi iwwert den Impakt vun der Mesure op d'Spideeler, mä och op de Rescht vun der Bevëlkerung, huet den Yves Cruchten erkläert. Fir d'LSAP géifen nach vill Froen ze kläre bleiwen, éier eng definitiv Entscheedung kéint falen.