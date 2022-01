E Mëttwoch de Mëtteg ëm 15 Auer ass den Appellsprozess géint den Dr. Benoît Ochs ugaangen.

Eng 100 Sympathisanten hunn hie mat Applaus empfaangen ier hien an d’Geriicht era gaangen ass. Dobäi haten si Schëlder mat der Opschrëft "Je suis Ochs" oder och "Our Hero".

Den ëmstriddene Generalist huet sech dann och un d’Leit geriicht, a gesot datt wann hien de Prozess géing verléieren, dat Politik wier. Hien huet betount net fir sech selwer viru Geriicht ze sinn, mee fir d'Bierger an fir "la cause". Virum Geriicht waren eng Handvoll Polizisten am Asaz. An de soziale Medie war dozou opgeruff ginn, den Dr. Ochs viru Geriicht ze ënnerstëtzen.

© Screenshot vun Telegram

Den Affekot vum Dr. Benoît Ochs, de Christian Bock, huet da mat senger Plaidoirie ugefaangen. Hien sot, am Moment géing ee mengen, datt et eng absolut Wourecht a Covid-Saache géing ginn. "Wann een eng aner Meenung huet, da schéngt een un de Pranger gestallt ze ginn, an ofgeschoss", sou den Affekot. A ville Fäll wier et um Collège medical ze beweisen, datt Aussoe vum Dr. Ochs net richteg wieren.

De Conseil de Discipline vum Collège médical hat am Juli 2021 an éischter Instanz e Beruffsverbuet vun engem Joer decidéiert, wëll den Dr. Ochs géint den Deontologieskodex vun de Medezinner verstouss hätt. Bis et am Appellsprozess een Urteel gëtt, dierf den Dr. Ochs sengem Beruff awer weiderhin nogoen. D'Urteel soll de 16. Mäerz falen.