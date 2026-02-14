RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Background am Gespréich (14. Februar)Thema: Gutt Liewen am Alter

Marlène Clement
E Samschdeg sinn d'Edmée Anen, den Alain Brever an de Réné Dondelinger eis Invitéen an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.
Update: 14.02.2026 07:00

D’Liewenserwaardung vun de Lëtzebuerger Residente läit haut an der Moyenne bei bal 83 Joer. Wat kann een am Alter maachen, fir esou laang ewéi méiglech aktiv an autonom ze bleiwen? Ass d’Digitaliséierung eng Hëllef oder eng Barriär am Alter? Wéi eng Roll spille Gesellschaft a Politik?

Doriwwer schwätze mer dës Kéier mat dräi Invitéeën: D’Edmée Anen, Generalsekretärin vun der Amiperas, den Alain Brever, Direkter vum GERO Kompetenzzenter fir den Alter, an de Réné Dondelinger, President vun der Société Médicale Luxembourgeoise de Gériatrie et Gérontologie.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

“Background am Gespréich” leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d’Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik “Radio” bei Emissiounen “Background” wielen.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Quentin Fillon Maillet wënnt Gold am Biathlon-Sprint
Video
4
Me Prum reagéiert op Decisioun vu Verwaltungsgeriicht
"Wa mer Recht kréien, da schloe mer zeréck", esou den Affekot vum Dr. Wilmes
Video
A Richtung Clausen
Camion hänkt an der Kéier bei Tour Malakoff fest
Vum Parquet validéiert
181 Führerschäiner dëst Joer wéinst Alkohol agezunn
Video
Fotoen
No Doutschlag a Regionalzuch (D)
Presuméierten Täter huet um Schléiwenhaff gewunnt, bestätegt de Leidelenger Buergermeeschter
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Ratingsagence Moody's
Lëtzebuerg behält säin Triple-A-Status
Vältesdag: Margot a René ginn duerch deck an dënn
"Et gouf keng Bänk am Park op där mir eis net gekësst hunn"
Video
Fotoen
Fuesent 2026
Wou a wéini si Kavalkaden uechter Lëtzebuerg?
Fotoen
Op der N31 zu Raemerich
Bei engem Accident tëscht zwee Busser gouf eng Persoun blesséiert
Fotoen
Fënnef Persoune koume fir eng Kontroll an d'Spidol
E Freideg huet et zu Bieles an engem Appartement gebrannt
Fotoen
Soirée an der Rockhal
D'Bank Raiffeisen feiert hiren 100. Gebuertsdag
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.