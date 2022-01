Den architektonesche Patrimoine an domadder och wichteg Zeie vun der Lëtzebuerger Geschicht erhalen. Dat ass de But vu "Luxembourg Under Destruction".

De Group huet sech an de leschte Méint haaptsächlech mat der Ettelbrécker Gare beschäftecht a fuerdert datt de Patrimoine ferroviaire allgemeng besser geschützt gëtt.

"Luxembourg Under Destruction" - Rep. Danielle Goergen

A senger Strooss sinn ëmmer méi al Gebaier verschwonnen. Si hunn deem Neien, deem Moderne missen weechen. Doropshin huet de Peter Kleijneburg 2019 de Facebook-Groupe «Luxembourg under Destruction – Mir wëllen hale wat mir hunn» gegrënnt. "Il y a beaucoup de gens qui m’ont contacté pour remercier et pour dire que c’est incroyable qu’on a besoin d’ un étranger pour lancer cette initiative", esou de Peter Kleijneburg. Vill Leit wieren awer frou datt de Groupe sech fir de Patrimoine asetzt.

Zemools de Verloscht vu lokalem Patrimoine beschäftegt d’Leit. Dat wat se kennen – woumat si Erënnerunge verbannen. Déi Mannsten géife sech awer trauen fir eppes dogéint ze ënnerhuelen oder dacks mol iwwerhaapt net realiséieren datt de Patrimoine a Gefor ass.

D’CFL wier ee vun deene wichtegste Proprietaire vum Lëtzebuerger Patrimoine, erkläert iwwerdeems d’ Karin Waringo. Si huet sech an de leschte Méint virun Allem mat der Ettelbrécker Gare beschäftegt. De Groupe ass doduercher op de Verloscht vum Patrimoine ferroviaire opmierksam ginn. Den Ausbau vum Schinnereseau géif elo vill Affer fuerderen. Bunnwerter-Haiser a kleng Garen – wichteg Zeien vun der Lëtzebuerger Industriegeschicht. "D’ CFL ass am Gaang Gebaier déi no bei de Gleiser stinn, opzekafen, fir se och ofzerappen." D’ Gebaier missten aus Sëcherheetsgrëmm op d’ Mannst 7 Meter vum Achs vun deem Gleis deen am noosten beim Haus ass fort sinn. Haiser déi ze no sinn misste fort kommen.

Lëtzebuerg misst am grousse Ganzen ëmdenken. Manner ofrappen, mee dat aalt – dat wat eis Land ausmécht – besser an déi nei Projeten integréieren, esou d’ Karin Waringo. Wuel wier net alles schéin, ma och dat gehéiert awer zur Geschicht vum Land. "Wann der kuckt wat nach vu Reklammen gemaach gëtt – och am Tourismus – dann ass dat bal nëmmen nach d’ Landschaft an d’ Bëscher, well mir vum ganze Recht net méi ganz vill ze presentéieren hunn. Et ginn am ganze Land net méi vill Duerfkären déi erhale sinn."

Et géif vill flott Beispiller wou nei Strukturen ronderëm déi al Gebaier opgeriicht goufen an déi dës esouguer ervirhiewen, esou nach de Peter Kleijneburg. De Patrimoine muss méi geschat ginn. Well wat ofgerappt ass, bleift verluer.