Le 31 janvier 2022, lors d’une réunion conjointe de la commission des Finances et du Budget (Cofibu) et de la commission du Contrôle de l’exécution budgétaire (Comexbu) de la Chambre des députés, la ministre des Finances, Yuriko Backes, a fait le point sur la situation financière de l’État au 31 décembre 2021.



Yuriko Backes commente à cette occasion: «Les chiffres au 31 décembre 2021 confirment l’évolution positive des recettes fiscales observée tout au long de l’année. Étant donné qu’en même temps les dépenses ont été largement maitrisées, l’Administration centrale devrait clôturer l’année 2021 avec un résultat meilleur qu’attendu. Je tiens à remercier mon prédécesseur Pierre Gramegna pour avoir géré les finances publiques de manière aussi soutenable, ce qui nous permet aujourd'hui d'envisager la sortie de crise avec confiance. Je tâcherai d'accomplir ma mission dans un même esprit, dans l’intérêt du pays et des citoyens. En effet, si les chiffres actuels soulignent la résilience de l'économie luxembourgeoise, de nombreux défis nous attendent et demandent une approche prudente et responsable.»



Quant au détail, les recettes totales de l’Administration centrale s’élèvent à 21,9 milliards d’euros au 31 décembre 2021, soit +16,3% par rapport à fin 2020. L’évolution très positive est à nuancer dans la mesure où ces résultats sont marqués par un certain effet de rattrapage par rapport à l’année de crise 2020. Par rapport à 2019, le total des recettes a augmenté de +10,5%, ce qui correspond à une croissance moyenne d’environ 5,2% par an – ce qui est comparable à la progression annuelle observée historiquement. Il n’en reste pas moins que le Luxembourg a renoué avec une activité économique très dynamique, comme en témoigne également la baisse continue du taux de chômage, et ce malgré un contexte épidémiologique incertain.



Les dépenses totales de l'Administration centrale se sont chiffrées au 31 décembre 2021 à 21 milliards d'euros. En comparaison avec l'exercice précédent, les dépenses demeurent plus ou moins stables (-0,6%), mais ce résultat ne correspond pas encore au résultat final de l’exercice budgétaire 2021 en raison de la période dite complémentaire qui s’étend jusqu’à la fin du mois d’avril 2022 et au titre de laquelle des dépenses additionnelles peuvent encore être effectuées à charge du Budget 2021. Par rapport à 2019, les dépenses publiques ont augmenté de +13,6% et les investissements publics de +26,6%. Les investissements publics effectués au 31 décembre 2021 se chiffrent au total à 2,6 milliards d’euros, ce qui confirme une fois de plus la politique d'investissement ambitieuse menée par le gouvernement.



Fin 2021, les déboursements au titre des mesures mises en place dans le contexte de la COVID-19 se sont par ailleurs élevés à 681 millions d’euros, un montant moins important que celui de 2020 lorsqu’il s’élevait encore à 2 milliards d’euros. Cette baisse reflète un recours de moins en moins important aux différents régimes d’aides et la bonne tenue de l’économie du pays. En ce qui concerne les garanties étatiques sur des prêts bancaires ainsi que celles octroyées par l’Office du Ducroire, elles s’élèvent fin 2021 au total à 267 millions d’euros.



Le solde de l’Administration centrale au 31 décembre 2021, résultant de l’évolution des recettes et des dépenses décrite ci-dessus, est de +840 millions d’euros. Cet excédent demeure une photo momentanée, en raison de la période complémentaire qui court jusqu’à avril 2022, de sorte que le solde final de l’exercice 2021 devrait être inférieur. Les chiffres qui sont désormais disponibles laissent toutefois entrevoir que l’Administration centrale devrait parvenir à clôturer l’exercice 2021 avec un solde meilleur que le déficit d’environ -1 milliard d’euros estimé en automne 2021 et largement mieux que le déficit de -2,4 milliards d’euros initialement estimé lors du dépôt du Budget 2021 en octobre 2020. Quant à la dette publique, le ratio connaît également une nette amélioration, en tombant désormais à quelque 25% du PIB, contrairement aux 29,4% attendus au moment de la présentation du Budget 2021.