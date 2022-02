"Mir stellen eis Famillen an den Hannergrond, mee wat mécht eis Regierung fir eis Leit?", freet sech d'Dachorganisatioun vun der SNPGL an der SPAL.

D’Dachorganisatioun vun der Policegewerkschaft SNPGL an der Arméisgewerkschaft SPAL, also de Syndicat Professionnelle de la force publique kuerz SPFP, hat en Donneschdeg den Owend hir Assemblée génerale vum Conseil des Délégués. De President vun der Gewerkschaft, de Pascal Riquier, gëtt net midd ëmmer nees déi selwecht Fuerderungen un d’Adress vun der Regierung ze riichten. Mat der Pandemie wieren dann nach e puer weider Mëssstänn opgedeckt ginn, deenen d’Leit an de Reie vun der Force Publique ausgesat wieren.

Police- an Arméisgewerkschaft / Rep. Diana Hoffmann

Et bleiwen déi - kann ee scho bal soen - klassesch Fuerderunge vum Pascal Riquier, deen och President vun der Policegewerkschaft SNPGL ass. Zanter der Policereform 2018 ginn et dem Gewerkschaftler no Ongerechtegkeete bei der Verdeelung vun de Primmen tëscht de Karriäre B1 a C1. D'Beamte géingen déi selwecht Aarbecht mat de selwechte Risike maachen, d’Entlounung dofir wier awer eng aner, esou de Pascal Riquier:

"Eis Polizisten hunn sech schonn no den éischten Demonstratioune manifestéiert an sech d'Fro gestallt, ob eis B1ten bei den Demonstratioune just d'Hallschent vun den Iwwerstonne musse schaffen. An net méi an der éischter Rei musse stoen. Ech denken datt dat eng berechtegt Fro vun eise Memberen ass."



Beim Sujet Demonstratiounen hunn sech doriwwer eraus dem Pascal Riquier no weider Schwaachstelle gewisen, déi besser haut wéi muer musse behuewe ginn, soss gesäit hien d’Sécherheet vum Land a Gefor.

"An et gëtt héich Zäit, datt eis Regierung an d'Gäng kënnt, fir en neit Gesetz opzestellen. Ob dat Gesetz elo Demonstratiounsgesetz oder Versammlungsgesetz, oder wéi och ëmmer heesche wäert. Dat ass eis zimmlech egal."

Well bis de Personalbestand bei der Police op deem Niveau ass, wou een e bräicht, géingen nach op d’Mannst 10 Joer vergoen. Bis dohinner misst d’Police Missiounen ofginn, wéi zum Beispill de Gefaangenentransport, dee soll vu de Giischtercher gemaach ginn, wéi dat an anere Länner och de Fall ass.

De Vizepresident vum SPAL, den Tom Braquet, huet dann op Dysfonctionementer bei der Arméi, besonnesch elo wärend der Pandemie higewisen. Hie kritiséiert d’Impfflicht fir déi nei Zaldoten. Et wier jo gewosst, datt een e Personalmangel hätt, an dann dat. Den Tom Braquet zielt all déi Leit op, déi elo ausgeschloss sinn:

"All déi Leit, déi net geimpft sinn, obwuel et 3G ob der Aarbechtsplaz wär. Genesener, déi tëscht der éischter an der zweeter Impfung positiv gi sinn, an och genese sinn. Oder déi, déi just eng éischt Impfung hunn an déi, déi eng contre indication médicale hunn."



Wärend der Pandemie géing d’Arméi och Missiounen am Hauruckverfahren unhuelen, fräi nom Motto, "Mir weise wat mir hunn", esou d’Kritik vum Gewerkschaftler. Als Beispill nennt hien d’Teststatioune fir déi zertifiéiert Schnelltester, wou mat 7.500 Leit den Dag gerechent ginn ass, a bis haut et mol keng 1.600 den Dag méi wieren.

"Do stellt sech an eisen Aen d'Fro, wien bei der Santé dee falsche Filter am Excel geholl huet, a sech do ëm 90 Prozent verrechent huet."



Dobäi hätt d’Militärmusek awer missen hier Concerten ofsoen, a verschidde Corpse géingen net méi normal funktionéieren. De Pascal Riquier huet dann och nach bedauert, datt d’Minister Bausch a Kox den Delegéierte keng Dispens méi ginn hunn, fir bei der Versammlung dobäi ze sinn, sou wéi dat zanter 60 Joer de Fall gewiescht wier.