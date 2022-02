Ënner d'Handwierk fale vill verschidde Beruffer wéi Gäertner, Schräiner, Grafiker oder Estheticienne.

Mat ronn 8.000 Betriber an 100.000 Salariéen ass et ee wichtege Secteur fir d'Lëtzebuerger Wirtschaft an awer feelt qualifizéiert Aarbechtskraaft. Dat wëll d'A.s.b.l. Jonk Handwierk mat hirer Campagne änneren a méi Leit vun engem Beruff am Handwierk iwwerzeegen.

Handwierk promouvéieren/Reportage Sabrina Backes

D'A.s.b.l. Jonk Handwierk besteet aus jonke Patrone vun Handwierksbetriber. Si géingen ëmmer erëm gesinn, dass et de Betriber un Aarbechtskraaft feelt. Dat géing och dorunner leien, dass den Handwierksberuff net méi genuch valoriséiert géing ginn. An dat obwuel dës Beruffer awer och spannend kënne sinn an engem d'Méiglechkeet ginn, sech eropzeschaffen.

"Et ass net méi wéi fréier. Et huet een Zukunftschancen am Handwierk. Et ass wierklech esou, wann een en Handwierk léiert, datt ee kann d'Leeder eropklammen. Et kann een a verschidde Richtungen aschloen, et kann een haut alles mat engem Handwierk maachen. Et kann ee bei senger Passioun ufänken, glécklech sinn, et kann een am Betrib intern opsteigen, do ginn et entre-temps ganz vill Méiglechkeeten, wéi een a sengem Handwierksbetrib kann opsteigen.", esou d'Alexa Ballmann vu Jonk Handwierk Lëtzebuerg.

Fir erëm méi Leit fir d'Handwierk ze begeeschteren, huet d'Associatioun eng Campagne lancéiert.

"Zil vun der Campagne ass haaptsächlech, dass mer erëm probéieren, d'Thema Handwierk ënner d'Leit ze bréngen. Dat heescht, dass wann d'Leit eis Campagne gesinn, dass se rëm ufänken iwwer d'Handwierk nozedenken an dass dat definitiv e gudde Choix fir eng Aarbecht ass an dass och d'Elteren emol op d'Iddi kommen, fir d'Kanner ze motivéieren, en Handwierk ze léieren.", erkläert de Charel Roemen vu Jonk Handwierk Lëtzebuerg.

Zilgrupp vun der Campagne sinn also virun allem jonk Leit. Et géing ee gesinn, dass ëmmer manner jonk Leit eng Ausbildung fir een Handwierk ufänken, obwuel se sech awer dofir interesséieren an talentéiert sinn. Dat wier net seelen, well Leit an hirem Ëmfeld hinnen dovunner ofroden. Dat misst sech änneren, seet d'Alexa Ballmann.

"Ganz oft gëtt een dann awer op eng aner Schinn gedréckt, wou mir der Meenung sinn, et soll jidderee seng Passioun ausliewen, et soll jidderee säi Beruff oder seng Beruffung kënnen ausliewen. An dat soll dës Campagne sensibiliséieren. Dat wëlle mer an d'Gespréich bréngen, dass ee soll en Handwierk léieren, wann een dat wëll."

D'Campagne soll a Form vun Affichen op de soziale Medien an an der Press verëffentlecht ginn. Och soll se am ëffentlechen Transport an op Haltestellen ze gesi sinn. Fir d'Affichë sinn opfälleg Faarwe geholl ginn.

"Dat soll weisen, dass mer dynamesch sinn, jonk sinn, et soll an d'A stiechen. Et soll awer och weisen, wéi mir sinn. Knalleg Faarwe sinn ëmmer aktiv an dynamesch a genau sou si mir och. Dat wollte mir och representéieren."

Witzeg a provokativ Slogane sollen d'Leit zum Nodenke bréngen. Et soll eppes sinn, wat souwuel an d'A stécht wéi och am Kapp bleift. D'A.s.b.l. Jonk Handwierk wëll gären e positive Message un d'Leit weiderginn a weisen, dass se oppe si fir Interesséierter, sief et fir jonk Leit oder fir Leit aus anere Beruffer. Weider Informatioune ginn et op dainhandwierk.lu.