Schonn e puer Mol gouf drop opmierksam gemaach, dass d'Iessbonge falsch benotzt ginn. Mir hu mat verstoppter Kamera den Test gemaach.

D'Chèque-repase si bekannt Sachleeschtungen, déi ee vu senger Aarbechtsplaz kréie kann. Als klengen Deel vun der Pai oder als Supplement kréien eng ganz Partie Salariéen, déi keng Kantinnen am Betrib hunn, all Mount Chèque-repase vum Patron, fir eppes iessen ze goen. Fir den Employeur ass de Virdeel, datt se steierfräi sinn.

De Restaurateure solle se och zegutt kommen. Eigentlech sinn d'Iessbonge jo dofir geduecht, am Laf vum Aarbechtsdag e Mëttegiessen ze bezuelen. Sou kann ee mat de Chèque-repasen am Restaurant bezuelen oder a Butteker fäerdeg Plate kafen. Sou gesäit d'Reglement vun 1986 et op alle Fall mol vir. An der Praxis leeft dat dacks awer e bëssen anescht.

Schonn e puer Mol hunn d'Restaurateuren a rezent nach d'ASBL "Don't forget us" dorop opmierksam gemaach, dass d'Iessbongen dacks komplett falsch agesat ginn. Sou gëtt gär mol am Supermarché de ganzen Akaf mat enger Dosen där Schecke bezuelt an och elektronesch Wuer soll een op verschiddene Plazen domat kafe kënnen.

Gëtt den Asaz vu Chèque-repasen iwwerhaapt nach kontrolléiert? Ma genee dat hunn zwee RTL-Journaliste getest. Mat verstoppter Kamera hu si en Tour duerch eng Partie Butteker gemaach.

Bensinn an Zigaretten op der Tankstell, Hondsfudder am Déierebuttek oder Schrauwen am Supermarché, dat war mol en Deel vun der Akafslëscht, déi déi zwee RTL-Journalisten eleng mat Chèque-repase bezuele wollten.

Ma d'Resultat war iwwerraschend. Oder och net? An deenen enge Butteker gouf sech dru gehalen. Toilettëpabeier, Wäschpolver an Hondsfudder mat deene Schecke bezuelen, war net méiglech. Op anere Plazen huet een net schlecht gestaunt. Mat 14 Chèque-repase krut een an engem gréissere Supermarché Bluetooth-Hautparleuren ze kafen, an engem anere Buttek da Schrauwen, en Tournevis a Batterien. Iwwerrascht waren d'Journalisten och op de Bensinnsstatioun. Aus Erzielunge goung ervir, dass eng Partie Leit souguer Bensinn, Zigaretten an Alkohol mat den Iessbonge bezuelen. Beim Test huet dat awer net geklappt. D'Äntwert op den Tankstellen war kloer: Chèque-repase si just fir Iesswuere geduecht.

© Céline Spithoven/RTL

Ma et hänkt also vu Geschäft zu Geschäft of, ob d'Reglement vum Chèque repas sou genau geholl gëtt. Verantwortlech fir d'Kontroll sinn hei awer d'Entreprisen, déi d'Iessbonge verkafen. Hei zu Lëtzebuerg sinn dat d'Sodexo an Edenred.

ASBL "don’t forget us" preparéiert Plainte

Den Affekot Frank Rollinger, deen d’ASBL "don’t forget us", e Grupp vu Cafetieren a Restaurateuren, vertrëtt, huet dësen Donneschden am Interview am Magazin op der Tëlee annoncéiert, datt hien eng Plainte preparéiert. D'Faiten, déi d'ASBL selwer festgestallt huet an RTL elo confirméiert huet, géingen a sengen Ae eng Strofdot duerstellen. De Frank Rollinger huet vun Abus de confiance a vu Blanchiment geschwat well déi Schecken illegal agesat ginn. Enger konservativer Aschätzung no géing et hei ëm 50 Milliounen Euro goen.

De ganzen Interview am Video.