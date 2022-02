Méi wéi d'Hallschent dovun ware Puppelcher. 15 Kanner hu missen am Spidol behandelt ginn, well si de sougenannte PIMS-Syndrom kritt hunn.

Dee steet am Verdacht, an der Suitte vun enger Coronovirus-Infektioun bei Kanner opzetrieden. Dat huet de Gesondheetsministère no enger Entrevue vun der Ministesch Paulette Lenert mat de Vertrieder vum Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher en Donneschdeg wësse gedoen.

Bis ewell wieren dann och 4.849 Kanner tëscht 5 an 12 Joer an 31.133 Jugendlecher tëscht 12 an 18 Joer komplett geimpft. Ronn d'Hallschent vun de Jugendlechen (14.678) hätt och schonn e Booster kritt.

Offiziellt Schreiwes

Entrevue entre la ministre de la Santé, Paulette Lenert et les représentants de l'OKAJU (17.02.2022)

Communiqué par : ministère de la Santé

La ministre de la Santé, Paulette Lenert et les représentants de l'OKAJU (Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher), Charel Schmit et Ines Kurschat, se sont réunis le 17 février 2022 pour une première entrevue.

Au cœur des échanges était la situation actuelle de la pandémie chez les enfants et les jeunes au Luxembourg : le partage des données cliniques ; les comorbidités de la COVID-19 ; la vaccination selon le profil chez les enfants. A ce jour, 4.849 enfants entre 5 et 12 ans ont été vaccinés avec schéma complet et 31.133 enfants entre 12 et 18 ans présentent un schéma vaccinal complet (dont 14.678 enfants boostés).

Depuis le début de la pandémie en mars 2020, plus de 145 enfants ont été hospitalisés à la Kannerklinik pour COVID-19 aigu, dont plus de la moitié étaient des nourrissons et nouveau-nés. 15 enfants en âge de la scolarité ont été admis à l'hôpital à cause du syndrome inflammatoire multisystémique associée à l'infection COVID-19, communément appelé « PIMS ». Jusqu'ici, aucun décès n'est à déplorer.

La santé mentale des enfants et des jeunes a été une des préoccupations majeures évoquées au cours de cette entrevue. Ainsi, des actions sur l'état psychique des enfants et des jeunes seront menées lors de l'élaboration du prochain Plan nationale Santé mentale. En outre, l'Observatoire national de la Santé sera chargé de suivre de près l'évolution de la santé mentale des enfants et des jeunes. Dans ce contexte, Paulette Lenert a souligné l'importance d'élaborer un parcours patient pour cette population-cible.

Autre point relevé lors des échanges a été la prise en charge des soins et santé chez les jeunes. Il a été question de la situation et du développement futur de la Kannerklinik, l'établissement de référence pour la pédiatrie au Luxembourg.