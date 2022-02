De fréiere sozialistesche Minister, Deputéierten a Gemengeconseiller Jacques Poos ass e Samschdeg am spéide Moien am Spidol verscheet.

De Jacques Poos krut 86 Joer. 1970 gouf de Jacques Poos eng éischte Kéier an d'Chamber gewielt. Tëschent 1976 an 79 war hie Finanzminister. 1984 ass en zeréck an d'Regierung komm, ënnert anerem als Ausseminister, als Minister fir de Commerce extérieur an d'Cooperatioun, Wirtschaftsminister a Minister vum Trésor. De Jacques Poos war Member an der Regierung a Vize-Premier bis 1999 ënnert de Regierungscheffe Gaston Thorn, Jacques Santer a Jean-Claude Juncker.

1999 ass hien an d'EU-Parlament gewielt ginn, wou hie bis 2004 war. Dono huet hie sech aus dem aktive politesche Liewen zeréckgezunn.

Senger Famill eist häerzlecht Bäileed.