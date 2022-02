Well d'Situatioun et zouléisst, gëtt den Demonstratiounsperimeter tëscht dem Glacis an der Place de l'Europe opgehuewen.

Nodeems de Perimeter de 4. Dezember no Ausschreidunge bei den Anti-Covid-Mesuren agefouert gi war, wier elo de Moment, fir d'Situatioun nei ze bewäerten, seet de Policeminister Henri Kox op enger Pressekonferenz. Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question. Geännert hätt sech, datt een elo och en Uspriechpartner hätt, mat deem kéinten d'Stad Lëtzebuerg an d'Police kucken, datt d'Maniffe gereegelt oflafen. Antëscht wier erëm e respektvollen Ëmgang tëscht de Manifestanten an der Police ze gesinn gewiescht.