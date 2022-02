La Vice-Première ministre et ministre de la Santé, Paulette Lenert, a été testée positive à la COVID-19. Disposant d’un schéma vaccinal complet et ayant reçu une dose de rappel (booster), Paulette Lenert présente actuellement de légers symptômes. Elle est en isolement à son domicile et continuera à exercer ses tâches et ses fonctions par la voie du télétravail.