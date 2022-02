Weider gouf op enger Pressekonferenz matgedeelt, datt och Mesurë geholl ginn, fir de Präis vum Stroum dëst an d’nächst Joer ze stabiliséieren.

Fridden huet e Präis a mir musse bereet sinn, deen ze bezuelen, sot e Méindeg de Mëtteg de Premier Xavier Bettel op enger Pressekonferenz nom Regierungsrot an dem Energiedësch. Den Drock géint Russland géif weider héich gehale ginn, ma Moskau géing och Géigesanktioune preparéieren an déi wäert een och hei am Land spieren. D'Regierung huet dofir e Pak preparéiert, fir déi privat Stéit z'entlaaschten, sou de Premier.

75 Milliounen Euro léisst sech de Staat nei Aidë kaschten, fir géint déi enorm héich Energiepräisser unzegoen.

D’Familljeministesch Corinne Cahen huet dann annoncéiert, datt eng Energieprimm kënnt, fir déi Leit, déi eng Allocation de vie chère kréien. Dat ass eng Energieprimm tëscht 200 a 400 Euro. Et sollen och méi Leit déi Primm kréien. D’Limitt, wat een däerf verdéngen, gëtt dowéinst ëm 25% eropgesat. Och déi Leit kënnen dann déi Energieprimm, déi also tëscht 200 a 400 Euro läit, ufroen.

PDF: Barèmes allocation de vie chère

Wat d'Gaspräisser ugeet, déi definitiv am Brutaalsten an d'Luucht gaange wären, sou den Energieminister Claude Turmes, géing ee versichen, de Präis fir d'Stéit ze stabiliséieren, andeems een d'Netzkäschten erofsetzt. An engem privaten Haus huet een am End-Gaspräis engersäits Netzkäschten a Steieren an anerersäits d'Präisser vum Marché, déi grad explodéieren, mee déi een net kéint kontrolléieren. Andeems de Staat elo d'Netzkäschten op 0 erofsetzt, kéint een duerchschnëttleche Stot doduerch bis zu 500 Euro spueren. Dës Mesure misst awer fir d'éischt nach an engem Gesetz festgehale ginn. Dat dierft fréisten am Abrëll/Mee gestëmmt ginn.

Weider géifen och Mesurë geholl ginn, fir de Präis vum Stroum dëst an d'nächst Joer ze stabiliséieren.

Laangfristeg wären et awer d'erneierbar Energien op déi ee misst setzen, sou den Energieminister Claude Turmes.

D’Hëllefe fir d’Betriber konnten e Méindeg nach net annoncéiert ginn.

Ob e méiglechen EU-Bäitrëtt vun der Ukrain ugeschwat, sot de Premier, mir blockéieren net. Et wéilt een der Ukrain eng Perspektiv ginn. Mä et géifen awer Krittäre ginn. Ausser d’Traitéë géife geännert ginn.

De Replay vun der Pressekonferenz