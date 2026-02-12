RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Zanter Januar si 50 Produiten zréckgeruff ginnALVA verstäerkt Kontrolle vu Puddermëllech fir Puppelcher

Maxime Gillen
An der Suitte vun de Kontaminatioune mat Cereulid, huet d'ALVA 30 cibléiert Kontrolle gemaach. Een Test war positiv.
Update: 12.02.2026 17:59
Passt op, wat an d'Fläsch kënnt
Passt op, wat an d’Fläsch kënnt
© RICCARDO MILANI/Hans Lucas via AFP

Déi Lëtzebuerger Autoritéite verstäerken hir Kontrolle vu Puddermëllech fir Puppelcher. An der Suitte vun de Kontaminatiounen vu Puddermëllech mam Toxid Cereulid, huet d’ALVA eng Campagne vu cibléierte Kontrolle lancéiert. Bis ewell sinn 30 Echantillone geholl an analyséiert ginn. Dovu wier een Test positiv gewiescht. Den entspriechende Produit wier dann och schonn zeréckgeruff ginn an d’Kontrolle géife weidergoen.

Bis ewell wier och nach kee Fall confirméiert ginn, bei deem e Puppelchen duerch kontaminéiert Mëllech krank gi wier, esou d’ALVA.

Déi zoustänneg Ministèrë warnen iwwerdeems viru Recommandatiounen, déi op de soziale Reseauen zirkuléieren. Et soll een zum Beispill op kee Fall Puddermëllech duerch Kou- oder Geessemëllech, respektiv planzlech Mëllech, ersetzen.

Déi aktuell Lëscht vu Produiten, déi zréckgeruff gi sinn (Stand 12.2.26)

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Federica Brignone hëlt sech Gold am Super G
4
Bekannt duerch Serie "Dawson's Creek"
Den James David Van Der Beek ass am Alter vun 48 Joer gestuerwen
Invité vun der Redaktioun (12. Februar) - Dr. Chris Roller
D'Affär Wilmes veronséchert d'Patienten an d'Dokteren
Video
Audio
31
Néng Doudesaffer
Police identifizéiert 18 Joer al Täterin no Schoulschéisserei a Kanada
Claude Wiseler deelt mat
De Chamberbüro mécht Plainte géint d‘Deputéiert vun de Piraten
Video
Audio
Weider News
Chineesescht Neit Joer zu Lëtzebuerg
Wéi feiert déi chineesesch Communautéit hei am Land?
Video
Fotoen
0
Den CGDIS mellt
2 Blesséierter bei Accident am Éislek, Foussgänger ugestouss am Minett
Neutral Toiletten
ADR hätt Diskussioun "kënschtlech opgeblosen", kritiséiert d'LSAP
Firwat dauert et sou laang?
Schwieregkeeten fir e Kont opzemaachen
Brauch Lëtzebuerg nees e Recht op e Basiskonto fir Entreprisen?
Audio
Fir un d'Affer vu Kricher ze erënneren
Den Dikrecher Militärmusée lancéiert de Projet "Echoes of War"
Audio
Fuesent 2026
Wou a wéini si Kavalkaden uechter Lëtzebuerg?
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.