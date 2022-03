Wéinst dem Krich an der Ukrain an der aktueller Präisexplosioun huet d'Regierung e Mëttwoch decidéiert, d’Tripartite éischter anzeberuffe wéi geplangt.

D'Sozialpartner solle sech net eréischt am Juli mä schonn virun Ouschtere gesinn, esou den LSAP-Wirtschaftsminister um Donneschdeg de Moien am RTL-Interview. D'Situatioun géif verlaangen, datt ee sech vill méi séier gesäit, sou de Franz Fayot.

Den LCGB hat um Donneschdeg de Moien an engem Communiqué eng national Tripartite gefuerdert. Wéinst den héijen Energiepräisser a fir en ekonomeschen a sozialen Tsunami z’evitéieren.

D’Salariéen hei am Land géife sech wéinst den héijen Energiepräisser ëmmer méi grouss Suerge maachen a géifen eng ugepasste Reaktioun verlaangen. Dowéinst misst d’Urgence op d’Lëtzebuerger Kriseninstrument par excellence – eben d’Tripartite – zréck gegraff ginn, schreift d’Gewerkschaft de Moien an engem Communiqué.

© RTL-Archiv

Pressecommuniqué

Hausse vertigineuse des prix d’énergie

Un tsunami économique et social à éviter d’urgence par une Tripartite nationale

Luxembourg, le 10 mars 2022 – Actuellement les prix de l’énergie battent un record après l’autre et rappellent un scénario de crise dont la gravité n’a plus été connue depuis le premier choc pétrolier en 1973. Après deux années difficiles de pandémie et face à une nouvelle guerre qui sévit en Europe, un tsunami économique et social doit d’urgence être évité par la convocation d’une Tripartite nationale aux fins d’adopter un paquet de mesures substantielles visant à soutenir les entreprises, pérenniser les emplois et renforcer le pouvoir d’achat des ménages.

Ces derniers jours, le LCGB est de plus en plus confronté à des échos inquiétants parvenant de tous les secteurs de l’économie luxembourgeoise. Outre la pression énorme sur le pouvoir d’achat des ménages, la flambée incessante des prix d’énergie touche également les entreprises de plein fouet et par conséquent les salariés.

Ensemble avec les problèmes d’approvisionnement en matériaux ou matières premières, les chocs énergétiques successifs risquent désormais de forcer des entreprises à réduire leurs activités qui ne parviennent plus à récupérer ces coûts sur les prix de vente. Pour ces sociétés, un recours plus poussé au chômage partiel semble imminent et de plus en plus inévitable avec toutes les conséquences néfastes que cela signifie pour le pouvoir d’achat des salariés concernés. A défaut d’une amélioration de la situation, la pérennité de certaines activités économiques risque d’être compromise.

En même temps, la situation financière de nombreux ménages devient de plus en plus précaire. De nombreux salariés témoignent entre-temps de leurs difficultés pour faire face à l’inflation galopante, mais aussi aux fortes hausses récentes des prix de l’alimentaire, des vêtements ou des chaussures.

L’état de la nation luxembourgeoise rappelle largement celui de la deuxième moitié des années 1970 qui était marquée par l’une des pires crises économiques et sociales que notre pays ait connues et qui trouvait son origine dans une explosion des prix pétroliers. A l’époque la crise a seulement pu être maîtrisée par l’institutionnalisation du modèle social luxembourgeois ayant à son centre la Tripartite nationale. Dès 1977, cette dernière était l’outil de crise par excellence qui permettait au Gouvernement de ficeler en concert avec les partenaires sociaux plusieurs paquets ambitieux de soutien et de relance économique et sociale.

Pour le LCGB, la conjugaison de ces évènements graves qui conduisent à l’affolement de la situation économique du pays provoque une ’inquiétude grandissante des salariés du pays qui exige une réaction adaptée à la situation ! Le Gouvernement doit donc convoquer d’urgence une réunion de la Tripartite nationale.