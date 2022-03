Wéi et vum 100,7 heescht wier e groussen Deel vum Personal onzefridde mat der Manéier, wéi den Direkter Paul Lesch d’Reorganisatioun géing geréieren.

Ënnert anerem den Asaz vun auslännesche Consultanten an eng "Attaché à la direction" géinge kritiséiert ginn. 24 vu 40 Mataarbechter vum ëffentleche Betrib hu sech an engem Bréif un d’Kulturministesch Sam Tanson beschwéiert, well se ëmmer méi ënner Drock wieren.

Zanter 5 Méint leeft eng Mediatioun. D’Sam Tanson sot dem 100,7 si kéint net soen, wéi d’Situatioun aktuell wier – Stand 9. Mäerz – mee si hätt positiv Echoe vun där Mediatioun kritt.