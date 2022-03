D'Solidaritéit ma den Ukrainer kascht d’Gemeng tëscht 15-20.000€ de Mount. Dat Ganzt ass elo emol bis Juni virgesinn mat der Optioun verlängeren ze kënnen.

"De Moment ass eng Koordinatioun absolut wichteg", dat seet de President vum Gemengesyndicat Syvicol am Kontext vum Accueil vun de Refugiéeën aus der Ukrain. Den Emile Eicher proposéiert och, d’Prozeduren ze vereinfachen, fir potentiell Strukturen séier prett ze maachen, fir Leit z'empfänken. D’Gemenge géifen och op verschidde Manéieren hëllefen. Sou zum Beispill d’Gemeng Mamer, déi Motelszëmmere fir Flüchtlinge gelount huet.

© Didier Weber © Didier Weber © Didier Weber © Didier Weber © Didier Weber © Didier Weber © Didier Weber © Didier Weber © Didier Weber © Didier Weber Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

D’Krichsflüchtlingen aus der Ukrain kréien an der EU direkt de Statut vun engem Demandeur de protection internationale a se sinn och sozial verséchert. Dat vereinfacht scho villes beim Accueil. Ma et wier wichteg, dass och de Suivi garantéiert ass an hei wier de Staat gefuerdert.

Et wier wichteg, d'Hëllefsorganisatiounen, déi Erfarung mat Flüchtlingsaarbecht hunn, anzebannen. D’Gemengen hëllefen, wou se kënnen. Zu Capelle goufe beispillsweis Motelszëmmere gelount an deenen elo scho méi wéi 20 ukrainesch Refugiéeën ënnerkomm sinn.

Déi Solidaritéit kascht d’Gemeng tëscht 15-20.000€ de Mount. Dat Ganzt ass elo emol bis Juni virgesinn, mat der Optioun verlängeren ze kënnen. D’Flüchtlingen hei am Motel kréie via de Staat och 3 Mol den Dag gratis z’iessen a gi vu Mataarbechter vu Lëtzebuerger Hëllefsorganisatioune betreit.

Iwwert de SICA kënnen d’Refugiéeën iwwerdeems Kleeder a Spillsaache kréien. Zu Kielen krut de regionalen Offallsyndicat eng Hal zur Verfügung gestallt an där zënter Ugangs der leschter Woch alles triéiert gëtt.

Et hätt ee sech bewosst dogéint entscheet, Hëllefsgidder un d’ukrainesch Grenz ze féieren. Et wier een a Kontakt mat den Offices sociauxen, fir d’Saache geziilt hei am Land un d’Flüchtlingen ze verdeelen.