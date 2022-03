En Automobilist war mat sengem Gefier vum Rond-point Katrewang Richtung Keespelt ënnerwee an ass an enger liichter Lénkskéier an de Gruef geroden.

Doropshin ass e mat der Bäifuerersäit an e Bam gerannt. De Chauffer gouf am Auto ageklemmt an huet mussen erausgeschnidde ginn. E koum an d'Spidol. Fir déi 50 Joer al Bäifuererin vu Garnech koum all Hëllef ze spéit. Si ass nach op der Plaz gestuerwen. De Miess- an Erkennungsdéngscht vun der Police war op der Plaz. Den CR102 tëscht dem Katrewang a Keespelt war fir e puer Stonne fir den Trafic gespaart. © Police Ambulanze vu Mamer a Stengefort waren am Asaz, grad ewéi de Samu an d'Pompjeeë vu Kielen a Mamer.