De Centre de Formation pour Conducteurs (CFC) bitt speziell Coursen un, fir d'Motocyclisten no der Wanterpaus rëm op d'Strooss virzebereeden.

De Fréijoersufank ass bekanntlech déi Zäit, wou déi meescht Motocyclisten d'Motorrad rëm aus dem Wanterschlof huelen. Ma einfach drop setzen a lassfueren, soll een net. Natierlech muss ee fir d'éischt kucken, dass d'Motorrad a guddem Zoustand ass. D'Kette rëm afetten, den Drock an de Pneue kontrolléieren an d'Flëssegkeeten iwwerpréiwen ass ugesot. Wann d'Motorrad da prett fir d'Strooss ass, gëllt et, sech selwer op d'Fuere rëm virzebereeden. Dat ass zwar kee Muss, awer ze recommandéieren.

Genee dofir bitt de CFC Coursen op fräiwëlleger Basis un. Fir 35 Euro kann een dann e puer Stonnen op de Circuit um Colmer-Bierg fuere goen. Hei kann een dann op verschiddene Statiounen d'Vollbremsung üben, et kritt ee rëm e Gefill, wéi een d'Kéieren am beschten huele kann a wéi een an ënnerschiddleche Situatioune reagéiere soll. Net vu Muttwëll, um Motorrad ass een nämlech däitlech méi vulnerabel wéi am Auto oder Camion. Nieft de Parkouren, déi ee fuere kann, kréien d'Motocyclisten awer och gewisen, wou ee sech am Verkéier am beschte positionéiere soll, fir vun deenen anere Gefierer am beschte gesinn ze ginn. Sou duerften d'Participanten och mol d'Vue vun engem Camionschauffer anhuelen, fir e Gefill vum Doudege Wénkel aus de verschiddene Positiounen ze kréien. Dat ganz fir e séchert Mateneen am Verkéier.

D'Wantertemperaturen haten um Sonndeg de Moien eng Partie Participanten ofgeschreckt. Ma am Grupp vum Nomëtteg hat ee sech awer getraut. Mat deelweis 4 Couchë Kleedung hunn 42 Motocyclisten um Cours deelgeholl an de Grade getrotzt. Hir Motivatioun ass kloer: Esou kritt ee rëm e Gefill fir d'Fueren, et spiert ee sech herno méi sécher an et ass ëmmer rëm flott, erzielen eng Partie Participanten.

De fräiwëllegen "Fit for your Bike"-Cours gëtt vum CFC organiséiert a vum Mobilitéitsministere finanziell ënnerstëtzt. Op der Plaz waren och Formateure vun der Police an den ACL, deen den Zoustand vun de Motorrieder ënnert d'Lupp geholl huet.

De Cours gëtt Enn Abrëll an och Uganks Mee nach eng Kéier proposéiert.

