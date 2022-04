La ministre de la Santé Paulette Lenert et le ministre de la Sécurité sociale Claude Haagen approuvent le concept de prise en charge néonatale développé par le Centre hospitalier du Nord (CHdN) en partenariat avec le Centre hospitalier de Luxembourg (CHL) permettant la réouverture de la maternité du CHdN dans des délais rapprochés à convenir. En partenariat avec la Direction du CHL et le Service national de néonatologie intensive du CHL, la Direction du CHdN a pu définir un ensemble de mesures qui permettront de garantir la prise en charge néonatale au CHdN et d’assurer la conformité avec la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Le concept de prise en charge néonatale ainsi développé a été approuvé hier par la ministre de la Santé Paulette Lenert sur avis favorable du directeur de la Santé et par le ministre de la Sécurité sociale Claude Haagen. «Nous avons élaboré un bon concept pour permettre une réouverture de la maternité du Centre hospitalier du Nord. Pour moi, c’est une priorité de garantir la meilleure prise en charge aux femmes enceintes et de ne laisser aucun patient pour compte», affirme Paulette Lenert, ministre de la Santé, en remerciant les hôpitaux concernés de leur flexibilité et de leur coopération. La maternité du CHdN a comme mission d’accueillir les grossesses à bas risque. Néanmoins, une urgence néonatale peut survenir de manière inopinée. Le concept visant à assurer la sécurité du nouveau-né associe plusieurs mesures allant de l’équipe formée à la réanimation immédiate de l’enfant présente sur place, à la télé-expertise avec le service de néonatologie du CHL, jusqu’au transfert en néonatologie intensive du CHL en de besoin, par le service de SAMU néonatal dont la disponibilité sera accrue. Un accord a ainsi pu être trouvé avec l’association des anesthésistes-réanimateurs, le groupement des gynécologues-obstétriciens et les pédiatres agréés du CHdN. La Direction et le corps médical du CHdN sont soucieux de mettre en place au plus vite les mesures techniques et organisationnelles nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble du parcours de l’accouchement et des suites de couches. La date de réouverture de la maternité sera communiquée dans les meilleurs délais. Le Dr. Paul Wirtgen, directeur général du CHdN et le Dr. Romain Nati, directeur général du CHL, saluent l’accord trouvé avec le ministère et le corps médical du CHdN. Pendant la fermeture provisoire de la maternité, les femmes se trouvant au début du travail d’accouchement peuvent faire recours au numéro de téléphone d’urgence 112 et bénéficier d’un transport en ambulance. Le CHdN s’engage en outre de faire accompagner chaque intervention du SAMU par une sage-femme de son équipe de maternité.