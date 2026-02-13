RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Bis de 4. Mäerz 2027"Protection temporaire" fir ukrainesch Flüchtlinge gëtt verlängert

RTL Lëtzebuerg
All déi betraffe Leit sinn opgeruff, sech bei den Autoritéiten ze mellen, fir hir Pabeieren ze erneieren.
Update: 13.02.2026 10:15
© RTL-Archiv

Ukrainesch Refugiéeë kënnen zu Lëtzebuerg ee Joer weider vun der Protection temporaire profitéieren.

Dee Mechanismus, deen no der russescher Invasioun vun der Ukrain an d’Liewe geruff gi war, gouf bis de 4. Mäerz 2027 verlängert. Dat deelt den Inneministère mat.

Wéinst der Prolongatioun mussen d’Pabeieren erneiert ginn. D’Immigratiounsdirektioun vum Inneministère huet déi concernéiert Leit per Bréif kontaktéiert.

Et ass deemno hiren Appell un d’Beneficiairen, déi néideg Demarchen z’ënnerhuelen, wa si dat nach net gemaach hunn.

Communiqué : La protection temporaire des réfugiés ukrainiens prolongée (13.02.2026)
La protection temporaire des réfugiés ukrainiens prolongée (13.02.2026)

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Federica Brignone hëlt sech Gold am Super G, Däitschland wënnt Ekippe-Rennrodelen
4
Claude Wiseler deelt mat
De Chamberbüro mécht Plainte géint d‘Deputéiert vun de Piraten
Video
Audio
Och Autoen zu Lëtzebuerg betraff
BMW rifft weltwäit 575.000 Gefierer zréck wéinst Brandgefor
6
Trotz technesche Fortschrëtter am Automobilsecteur
Regierung denkt net drun, d’Autoe manner dacks an de Contrôle technique ze ruffen
43
Virsiichtsmoossnam vun der Police
En Donneschdegowend war et den Appell, d'Autoe vum Parking Däich ze réckele wéinst Héichwaasserrisiko
Weider News
No Doutschlag a Regionalzuch (D)
Noperen zu Lëtzebuerg beschreiwe presuméierten Täter als aggressiv an als Eenzelgänger
Auszäit am Schnéi
D'Trends an d'Präisser vun dëser Wantersport-Saison
Video
0
1 Blesséierten
En Donneschdeg den Owend sinn op der A4 Richtung Stad zwee Autoe kollidéiert
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Zwee Doudeger no Schëss op der staatlecher Universitéit vu South Carolina
LIVE
Invité vun der Redaktioun (13. Februar): Jean-Luc de Matteis
De Lëtzebuerger Modell misst duerchgesat ginn
Video
Audio
1
Kriibsfuerschung am LIH
Wéi Allergië géint Gehiertumoren hëllefe kënnen
Video
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.