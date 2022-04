No der Demissioun vun der Ëmweltministesch Carole Dieschbourg huet et nëmme 5 Deeg laang gedauert, bis datt e Choix getraff gouf.

Et ass ewell dee sechste Remaniement vun der Regierungsekipp zanter de Walen.

Et ass kee politesche Choix, mä d'Madamm Dieschbourg gëtt duerch eng héich Beamtin ersat, nämlech d'Joëlle Welfring. Aktuell ass déi 47 Joer al Joëlle Welfring Direktesch vun der Ëmweltverwaltung. Virdru war si am CRT Henri Tudor aktiv. Déi nei Ministesch, gebierteg Escherin a Mamm vun 2 Kanner, huet Biochimie an Ëmweltwëssenschafte studéiert.

Déi gréng Partei geet deemno op e séchere politesche Wee an huet sech eng technokratesch Léisung gesicht, déi net e weidere Politiker virun de Walen an d'Vitrinn stellt.

Et war jo spekuléiert ginn, datt ënner anerem d'gréng Norddeputéiert Stéphanie Empain géif an d'Regierung noréckelen - eng aner Pist wier d'Nominatioun vun der EU-Deputéiert Tilly Metz gewiescht.

Näischt dovunner war schlussendlech wouer: Déi Gréng huele mat der Joëlle Welfring also eng experimentéiert héich Beamtin an d'Regierung, déi hir Dossiere kennt.

E Mëttwoch eréischt huet d'Joëlle Welfring hir Parteikaart bei deene Grénge geholl. Si ass och gewëllt, d'nächst Joer am Süde mat an d'Walen ze goen.

En ausseruerdentleche Parteikongress vun déi Gréng wäert d'Nominatioun vun der Partei-Exekutiv den nächste Samschdeg ofseenen.

D'Assermentatioun duerch de Grand-Duc ass dann ewell fir den nächste Méindeg geplangt, sou datt et kee Vide um Poste vum Ëmwelt- a Klimaministère gëtt.

PDF: CV Joëlle Welfring

Schreiwes vun déi gréng

PRESSEMITTEILUNG

Grüne Regierungsumbildung

Joëlle Welfring einstimmig vom Parteivorstand von déi gréng als neue Ministerin für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit vorgeschlagen

Am heutigen Mittwochmittag hat der Parteivorstand von déi gréng einstimmig entschieden, den Parteimitgliedern die Umweltwissenschaftlerin und Direktorin der Umweltverwaltung Joëlle Welfring als Nachfolgerin von Carole Dieschbourg für das Amt der Ministerin für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit vorzuschlagen. Gleichzeitig ruft der Parteivorstand einen außergewöhnlichen Kongress für diesen Samstag, 30. April, ein, der über den Vorschlag abstimmen soll.

„Joëlle Welfring steht für einen ambitionierten und engagierten Klima- und Umweltschutz. Sie hat Ihre eindrucksvollen fachlichen Kompetenzen in diesen Bereichen in ihrer gesamten beruflichen und persönlichen Laufbahn unter Beweis gestellt. Als Direktorin der Umweltverwaltung kennt sie das ministerielle Ressort und wird die Arbeit des Ministeriums für den Umwelt- und Klimaschutz schnell vorantreiben können. Wir sind überzeugt: sie ist die richtige Person für diesen Posten und wird eine exzellente Arbeit im Dienst aller Bürger*innen und der Umwelt leisten,“ so die beiden Parteivorsitzenden Djuna Bernard und Meris Sehovic.

Joëlle Welfring sieht ihrer möglichen Nominierung mit Freude und Tatendrang entgegen: „Ich freue mich auf diese Herausforderung. Meine erste Aufgabe ist es, die hervorragende und umfassende Vorarbeit von Carole Dieschbourg und ihres Ministeriums weiterzuführen. Ich werde dabei auf Kontinuität setzen und mich für eine gute Balance zwischen klaren Regeln, ambitiösen Zielen und guter Kooperation einsetzen. Das war mein Motto während meiner gesamten beruflichen Laufbahn: engagiert und lösungsorientiert arbeiten. Im Sinne der Sache, die uns alle verbindet: dem Schutz unserer Lebensgrundlagen, der Sicherung unserer Zukunft.“