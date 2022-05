Le ministre de la Sécurité sociale et ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Claude Haagen, a subi une intervention chirurgicale au niveau de l’œil le 3 mai 2022. L’opération s’est bien déroulée et le ministre, qui est en cours de rétablissement, reprendra prévisionnellement ses fonctions en début de la semaine prochaine.