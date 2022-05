Dës Fro war d'Thema vun enger Konferenz e Mëttwoch an der Stad, organiséiert vum Cesas, dem nationalen Zenter fir déi affektiv a sexuell Gesondheet.

En Agrëff, mat deem d'Patientin net d'Accord ass oder ouni datt d'Patientin gefrot gouf, onnéideg Operatiounen oder Medikamenter, awer och offälleg Remarken an Drock: ënnert anerem sou ka Gewalt am Beräich vun der Gynekologie an der Gebuertshëllef ausgesinn. Et ass eng Form vu Gewalt géint Fraen, déi zanter e puer Joer méi diskutéiert gëtt, ma laang Tabu war, sou d'Anne-Marie Antoine, Psychologin a Sexologin vum Planning Familial.

"Il y a peut-être une sorte d'omerta ou de protectorat entre professionnels de santé, consciemment ou inconsciemment, qui fait que quelque part la femme, ou le patient, très souvent va avoir difficulté d'exprimer ce qu'elle a vécu, parce que très souvent, qu'est-ce qui va se passer, elle va prendre cette violence sur elle. La victime va prendre cette violence sur elle. Et elle va se dire, c'est peut-être de ma faute, ou j'exagère, j'ai amplifié."

An deene meeschte Fäll géing d'Gesondheetspersonal net express Gewalt ausüben, seet de Jean-Pierre Clees, Gynekolog a Member vum zoustännegen Aarbechtsgrupp beim Conseil Scientifique:

"Mir als Dokter wëlle kengem wéidoen. Wann een Dokter oder Mënsch engem anere wëll wéidoen, ass dat net méi normal, dat loosse mer mol op der Säit. Mir gräifen natierlech als Dokter an a verschiddene Situatiounen, grad an der Gebuertshëllef, wou et quasi sécher ass, där Fra do dinn ech wéi. An dann ass et ganz wichteg, dat hu mer an eise Recommandatioune festgestallt, dass dee Moment wou ee weess, et deet een engem Patient wéi, datt een en dorobber hin informéiert, fir dass een de Choix huet, fir ze soen Jo oder Nee."

A sengen Ae misst et och nieft de Plainte-Servicer an der Spideeler e spezifesche Service ginn, un dee sech d'Patientinnen a Patiente riichte kënnen, wa si Gewalt erlieft hunn, och wa kee medezinesche Feeler geschitt ass.

Well och wann den Dokter oder d'Doktesch enger Persoun net wëll Gewalt zoufügen, kënnen d'Suitte fir d'Patientin ganz schlëmm sinn, seet d'Anne-Marie Antoine vum Planning familial, an zum Beispill zu post-traumatesche Stress-Stéierunge féieren.

"Vous pouvez avoir des personnes qui finalement n'en sortent pas. Elles sont dans une sorte de cercle vicieux et à de multiples occasions, ça peut être même dans le rapport sexuel avec le conjoint, eh bien à nouveau, il y a des flash-backs qui viennent et elle peuvent se sentir complètement bloquées. Mais ça peut se retrouver également dans les situations de la vie quotidienne. Dans la relation qui va être installée avec l'enfant, en cas d'accouchement traumatique."

Gewalt an der Gynekologie / Reportage: Fanny Kinsch

Ugangs Abrëll hate mir an engem Reportage iwwert e ganz uerge Fall vu gynekologescher Gewalt a medezineschem Feeler beriicht - eng franséisch Patientin kann no enger mësslongener Ënnersichung vun der Gebärmutter kaum nach stoen a muss fir de Recht vun hirem Liewe ëmmer nees operéiert ginn. Hiren Dokter ass mëttlerweil a Frankräich am Prisong, hat awer nach zu Lëtzebuerg geschafft. Grav, awer leider keng Ausnam, seet de Jean-Pierre Clees.

"Et ass net deen éischte Fall, ech muss dat leider soen, et ass nach virun 10, 15 Joer och en anere Fall gewiescht, wou en Dokter oder eng Doktesch, et ass egal wien et war schlussendlech, och hei geschafft huet, obwuel e schonn am Ausland condamnéiert war, wéinst schlëmme Saachen. Ech mengen, dass dat hei zu Lëtzebuerg nach net optimal gereegelt ass, dass wann een Dokter strofrechtlech verfollegt ginn ass, dass en dann hei trotzdeem eng Erlabnis kritt fir ze schaffen."

Do misst d'Kontroll verbessert ginn, sou de Gynekolog.

Schonn 2019 hat de Conseil de l'Europe eng Resolutioun ugeholl, fir verstäerkt géint dës Form vu Gewalt géint Fraen, déi laang Tabu war, virzegoen. Doropshin hat de Gesondheetsministère de Conseil Scientifique fir en Avis gefrot, zënter Juli 2019 ginn et Recommandatioune fir d'Gesondheetspersonal.

D'Isabelle Rolland, Coordinatrice vum Aarbechtsgrupp Gesondheet vun der Fra:

D'Isabelle Rolland

"En premier de respecter la femme. De respecter son vécu et son intimité. De lui expliquer ce qui allait lui arriver. Et en particulier quand c'est pas prévu. C'est-à-dire qu’il y a forcément en médecine des moments d'urgence médicale comme on dit. Et ça ça peut être vraiment ressenti comme violent. Mais on a toujours le temps d'expliquer ou alors après revenir et prendre le temps de discuter avec la jeune maman etc., pour lui expliquer ce qui lui est arrivé." Donnéeën iwwert d'Gewalt am Beräich vun der Gynekologie an der Gebuertshëllef ginn et kaum, stellt de Conseil Scientifique a senge Recommandatioune fest - dat géing awer scho ganz laang vun de Professionellen aus dem Secteur gefrot ginn, esou d'Isabelle Rolland.