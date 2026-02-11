RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Agence scho bal 5 Joer zouD’CNS bleift zu Ettelbréck, mee plënnert op eng aner Plaz

Marc Hoscheid
Zanter Juli 2021 ass d’Agence vun der Gesondheetskeess zu Ettelbréck zou. Grond si Schied, déi duerch dat deemolegt Héichwaasser verursaacht goufen.
Update: 11.02.2026 15:47
© RTL

D’Büroe befanne sech am fréiere Monopolsgebai, méi genee op där Säit, wou et iwwert d’Bréck an den Däich geet. Aktuell kann ee seng Courrieren un d’CNS just an eng Boîte virum Gebai werfen. An d’CNS wäert dës Agence och net méi opmaachen, dat krut RTL op Nofro hi confirméiert. Et wéilt een net an eng grouss Renovatioun an enger Iwwerschwemmungszon investéieren. Par Conter wier no enger Alternativ gesicht ginn an déi hätt ee mëttlerweil fonnt.

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

An zwar am Centre administratif Nordstad, dee grad um Site vun der fréierer Zigarettefabréck an der südlecher Entrée vun Ettelbréck entsteet. D’Gebai wäert Mëtt vun dësem Joer fäerdeg sinn, sou datt ee bei der CNS plangt, déi nei Agence am Ufank vum nächste Joer opzemaachen.

Et hätt ee sech fir dës Plaz entscheet, well se esouwuel mam Auto, wéi och mam ëffentlechen Transport, mam Vëlo an zu Fouss gutt ze areeche wier a sech hei och ee medezineschen Zentrum, notamment d’Ettelbrécker Maison médicale an aner ëffentlech Déngschter néierloosse wäerten.

Am meeschte gelies
Déidlech Messerattack an Appartement um Lampertsbierg
Zweet Affer huet wuel Schlëmmeres verhënnert a war 10 Deeg op Intensivstatioun
Schüler mussen op de Site Scheierhaff
Grondschoul Bieles-Post wéinst Asbest zou
Video
Fotoen
Moderniséierung geplangt
Brauch Lëtzebuerg en neie Fluchhafen?
Video
63
Flüchtlinge fanne keng Wunneng
Minister Hahn: "Wunnen zu Lëtzebuerg ass deier – do sinn ech doudéierlech"
Video
Vu Mënsch zu Mësch iwwerdrobar
Puppelchen zu Berlin no Infektioun mat Meningokokke gestuerwen - zweet Kand ugestach
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Europäeschen Dag vum 112
Nei Technologië sollen de Secouriste bei der Aarbecht hëllefen
Video
Fotoen
Police am Asaz
Zwee Déif no Abroch an Appartement festgeholl an zwee no Déifställ a Liwwerween
Sträit ëm Suen
Kläpperei tëscht véier Leit op der Gare - ee Verdächtege festgeholl
Hommage um Krautmaart
D'Chamber huet dem Lucien Weiler geduecht
Video
Audio
0
ArcelorMittal
Gewerkschafte fuerderen de Premier op d'Stoltripartite anzeberuffen
Video
Aus dem Policebulletin
Drogendeal zu Péiteng a Randal op der Ettelbrécker Gare
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.