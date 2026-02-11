RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Fakultéit fir Droit, Ekonomie a Finanzen vun der Uni.luDoyenne seet Reunioun of, déi sech sollt mat Probleemer beschäftegen

Michèle Sinner
D’Katalin Ligeti, Doyenne vun der Fakultéit fir Droit, Ekonomie a Finanzen (FDEF), huet déi aussergewéinlech Reunioun vum Fakultéitsconseil ofgesot, déi haut sollt sinn.
Update: 11.02.2026 16:52
© RTL Archiv

Déi extraordinär Reunioun hat si Enn Januar aberuff. An der Invitatioun un d’Membere vum Conseil hat si geschriwwen, d’lescht Joer wier net gutt op en Enn gaangen, well et vill Presse-Couverture vun den Aarbechtsbedéngungen an der Fakultéit ginn hätt. Ma egal wat den Ursprong vun de Virwërf wier, déi an der Press geäussert goufen, wier et wichteg dës seriö ze huelen. D’Doyenne sot an hirer Kommunikatioun un d’Membere vum Conseil, et wier essentiel, datt d’Fakultéit hire Fonctionnement géif a Fro stellen. Et misst eng kollektiv, transparent a strukturéiert Reflexioun ginn, fir zu engem gemeinsame Constat ze kommen a méiglecherweis Ajustementer ze maachen. “The Faculty Council, as the representative body of our community is best placed to serve as the forum for this reflection, to contribute to establishing a diagnosis, and, where needed, to formulate recommendations on measures to be considered”, huet d’Katalin Ligeti de 26. Januar geschriwwen.

Deen Dag hat de Recteur Jens Kreisel sengen eegenen Aussoen no d’Rekrutementsprozedur fir en Associate Professor am Droit international a Weltraumrecht gestoppt, fir deen d’Katalin Ligeti responsabel war.

Meenung geännert

Ma um Virowend vun der Reunioun vun e Mëttwoch, huet d’Doyenne ofgesot. Si ass ewell net méi der Meenung, datt de Fakultéitsconseil déi beschte Plaz fir d’Reflexioun wier. Elo schreift si an enger Mail, et wier wichteg e Format ze schafen, dat e calmen a qualitativ-héichwäertegen Echange tëscht de Kolleege géing erlaben. Dofir hätt een d’Reunioun ofgesot. “We want to provide everyone with the sufficient space to speak up, share perspectives, and contribute to constructive solutions. For this reason, we propose to follow up with smaller meetings in the coming days and weeks…” .

De Fakultéitsconseil ass en offizielle Gremium vun der Uni an decidéiert zum Beispill iwwert de Budget. Do dra sinn den Doyen an d’Vizedoyen, d’Departmentscheffen, mee och Vertrieder vun de Proffen, der Administratioun, de Chercheuren an Studenten, déi am Prinzip gewielt ginn.

D’Doyenne verlagert den Debat iwwert d’Problemer an der Fakultéit deemno aus engem offizielle Gremium eraus an inoffiziell Gespréicher.

RTL hat déi Probleemer déi lescht Deeg thematiséiert. Notamment, datt d’Annulatioun vum besote Rekrutement net op Interessekonflikter zeréck ze féiere war, wéi de Jens Kreisel der Héichschoulkommissioun vun der Chamber gesot hat. Mee dorop, datt d’Doyenne, déi en Charge vum Rekrutement war, sech net un der Uni hir Prozedure gehalen hat. An zwar weder am Ëmgank mat den Interessekonflikter am Rekrutementscomité, nach wat d’Krittäre fir d’Selektioun vun de Kandidaten ugoung. Dat hat den zoustännege Bureau vun der Uni, de Bureau des affaires professorales, selwer festgestallt, nodeems ee vun de Kandidate fir déi ausgeschriwwe Plaz do eng offiziell Plainte gemaach hat.

D'Maison du Savoir vun der Uni Lëtzebuerg um Belval.
Punkt-fir-Punkt Probleemer op der Uni.lu
Wat sinn d'Virwërf a gëtt et e systeemesche Probleem?
Pressiounen op der Uni
PHD-Studente fille sech obligéiert, Bréif ze ënnerschreiwen

Am meeschte gelies
Déidlech Messerattack an Appartement um Lampertsbierg
Zweet Affer huet wuel Schlëmmeres verhënnert a war 10 Deeg op Intensivstatioun
Schüler mussen op de Site Scheierhaff
Grondschoul Bieles-Post wéinst Asbest zou
Video
Fotoen
Moderniséierung geplangt
Brauch Lëtzebuerg en neie Fluchhafen?
Video
64
Police sicht Zeien no Virfall e Méindeg
Zu Diddeleng sinn zwee Hënn unenee geroden, ee gouf uerg verwonnt
Flüchtlinge fanne keng Wunneng
Minister Hahn: "Wunnen zu Lëtzebuerg ass deier – do sinn ech doudéierlech"
Video
Weider News
Serie: Mir, am Sozialen
Meggie Jacoby : "Si erliewen et um eegene Läif, mir si just Zeien dovun"
Video
Fotoen
Reaktioun op Bréif vun der Gewerkschaftsfront
Aarbechtsminister pocht weiderhin op de Sozialdialog
Agence scho bal 5 Joer zou
D’CNS bleift zu Ettelbréck, mee plënnert op eng aner Plaz
Fotoen
1
Europäeschen Dag vum 112
Nei Technologië sollen de Secouriste bei der Aarbecht hëllefen
Video
Fotoen
Police am Asaz
Zwee Déif no Abroch an Appartement festgeholl an zwee no Déifställ a Liwwerween
Sträit ëm Suen
Kläpperei tëscht véier Leit op der Gare - ee Verdächtege festgeholl
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.