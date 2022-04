Dëst ass d'Geschicht vun engem Gynekolog, deen a Frankräich e Beruffsverbuet krut an trotzdeem zu Lëtzebuerg konnt praktizéieren. Wéi ass dat méiglech?

Et war gesetzlech erlaabt… ënner bestëmmte Konditiounen. D'Gesetz soll nogebessert ginn, versprécht d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert. De Fall vun der Véronique Scheins hirem Fraendokter wërft Froen op, ob d'Kontroll vun der Virgeschicht vu Medezinner zu Lëtzebuerg an an Europa gutt genuch ass. Et geet ëm Faiten, déi een net kal loossen.

E franséischen Artikel iwwert dës Enquête, mam Video vum Temoignage, fannt Dir bei de Kolleege vun RTL 5 Minutes.

"Ech wier bal gestuerwen"

Den 30. Mee 2018 wäert d'Véronique Scheins ni méi vergiessen. Si huet 54 Joer, spiert sech an top Form, ass Mamm, schafft als Independant. Nodeems si jorelaang am medezinesche Beräich geschafft huet, huet si sech 10 Joer méi fréi hir Passioun zum Beruff gemaach an ziicht Muppen a Kazen - eng Aarbecht, déi si de ganzen Dag op de Been hält.

Wéinst ongewéinlech staarke Menstruatiounsbluddungen ass si bei engem Dokter a Behandlung, deen hir nieft Medikamenter eng Hysteroscopie verschreift. Eng relativ banal ambulant Operatioun, bei där d'Gebärmutter mat enger Kamera ënnersicht gëtt. Si ass sech net sécher, ob si dës Interventioun wëll, huet kee gutt Gefill mam Dokter a wëll d'Operatioun ofsoen, ma léisst sech vun enger Infirmière iwwerrieden.

Den 30. Mäerz gëtt si dofir zu Montélimar ënner Narkos gesat. 2 Deeg méi spéit gëtt si 150 Kilometer méi wäit an engem anere Spidol, zu Lyon, an der Reha waakreg.

“Ech si waakreg ginn an ech wosst net, datt et 2 Deeg méi spéit wier. Ech hu geduecht et wier direkt no der Operatioun. Dat wat mer immens Angscht gemaach huet, wéi ech waakreg gi sinn, hunn ech net mäi Mann gesinn, ma meng Mamm a mäi Meedchen, déi 300 Kilometer vun eis wunnen. Meng Mamm huet gekrasch an ech hunn et net verstanen a well mäi Mann net do war, hunn ech geduecht, datt mäi Mann en Accident hat. An dunn huet jidderee mer gesot nee, nee, du waars et, et ass der eppes geschitt."

"An dunn hu si mech direkt gefrot, datt ech mäi Bee sollt beweegen, datt ech meng Zéiwe soll beweegen. An du krut ech erkläert, datt et en Accident gouf, datt ech de Bauch opgemaach krut. Ech hu mäi Bauch ugepaakt an dee war effektiv enorm a voll mat Plooschteren. An dunn hunn ech gesinn, datt ech 2 enorm Narbe bannen a baussen um Been hat, vu méi wéi 15 Zentimeter. An ech krut e bëssen erkläert, datt ech eng Arteerie duerchgeschnidde krut, just eng, ech krut net gesot, datt ech einfach keng eenzeg Ven an och keng Arteerie méi op der rietser Säit hätt, datt ech bal gestuerwe wier an datt ech Chance hätt, mat mengem Been z'erwächen, well mäi Been bal hätt missen amputéiert ginn.”

Aus den Temoignagë viru Geriicht vun den aneren Dokteren an Infirmièren op der Plaz, grad wéi aus engem medezineschen Expertenavis geet ervir, wat geschitt ass. Den Dokter huet d'Instrument falsch agefouert, huet säi Geste virugefuer, obwuel hien näischt op der Kamera gesinn huet a vum Dokter, deen en assistéiert huet, vun enger Infirmière a vun engem Anästhesist op e méigleche Feeler opmierksam gemaach gouf. Dobäi ass eng enorm Bluddung entstanen, déi eréischt konnt gestoppt ginn, nodeems 2 aner Dokteren intervenéiert sinn. D'Véronique Scheins huet 5 Liter Blutt verluer.

Der Véronique Scheins hiert Been konnt gerett ginn - ma de Präis si konstant Péng.

D'Conclusioun vun den Experten ass kloer: esou en Ausmooss vun Zerstéierung vun de Gefässer op esou enger grousser Surface, déi e Risiko ze stierwe vu méi wéi 50% an e Risiko dat rietst Been ze verléieren och vu méi wéi 50% mat sech bruecht huet, wier ausseruerdentlech an esou eng Komplikatioun wier nach net an der Literatur beschriwwe ginn.

"Ech si just nach mäin eegene Schied"

Bis haut muss d'Véronique Scheins mat uerge Sequellë kämpfen. Si kann net méi wéi e puer Minutte stoen oder goen an huet permanent Péng am Been. Si muss ronderëm d'Auer e Corset unhunn, fir hire Bauch zesummenzehalen. Tëschent hiren Nieren an hirer Blos ass eng Sonde, déi all 6 Méint muss ersat ginn – wouduerch si den Trauma vun hirer mësslongener Operatioun och ëmmer nees duerchliewe muss.

Zanter hirer Operatioun kann d'Véronique Scheins kaum nach stoen oder goen.

Ëmmer nees duerchliewen, muss d'Patientin dat Ganzt och viru Geriicht. Am Juni 2021 gëtt hiren Dokter eng éischte Kéier wéinst onfräiwëlleger Kierperverletzung verurteelt – zu 2 Joer festem Prisong a liewenslaangem Beruffsverbuet. Am Appell gëtt am Januar 2022 d'Beruffsverbuet confirméiert, d'Prisongsstrof gëtt op annerhalleft Joer fest an en halleft Joer Sursis erofgesat. Eng ongewéinlech streng Strof, sou den Affekot vum Dokter, Pascal-Pierre Garbarini, déi ee sech éischter am Fall vu bewosster Kierperverletzung géing erwaarden.

"Dat heescht, den Androck, deen dat gemaach huet war, datt hien der Madamm Scheins express wollt wéi doen. Dat ass net den Esprit vum Gesetz, et ass e medezinesche Feeler, et hätt ni dierfen esou eng Strof mat esou enger Schäerft gesprach ginn."

Och d'Affekotin vum Affer huet nach ni sou e strengt Urteel gesi fir dës Zort Faiten. D'Sophie Jonquet ka sech et awer besser erklären. Den Dokter hätt säi Geste net ënnerbrach, obwuel hien e puer Mol op e méigleche Feeler opmierksam gemaach gouf. Viru Geriicht hätt een net den Androck gehat, datt hie sech der Gravitéit vu sengem Feeler bewosst wier.

"Net nëmmen huet hien dat gemaach, wat e gemaach huet, mee en plus huet hie Schwieregkeeten, et unzëerkennen. Hien erkennt et nëmmen hallefhäerzeg un, dat heescht, wann hie muer virun enger neier Patientin wier an dee selwechten Acte géing maachen, wier et méiglech, datt dat selwecht dobäi erauskënnt, well hie sech iwwerhaapt net a Fro stellt."

Nom Urteel an Appell huet d'Defense d'Cassatiounsgeriicht mat der Affär saiséiert. Do gëtt gekuckt, ob e juristesche Feeler gemaach gouf, d'Faiten u sech ginn awer net méi a Fro gestallt. Eigentlech rechent den Affekot domat, datt säi Client op fräiem Fouss bleift bis d'Cassatioun deliberéiert huet. Ma den 10. Mäerz gëtt de Gynekolog opgrond vun engem europäeschen Haftbefeel vu Lëtzebuerg u Frankräich ausgeliwwert an ass zanterhier am Prisong.

D'Véronique Scheins ass haut nach an enger Geriichtsprozedur fir Schuedensersaz vum Spidol ze kréien, dat de Fraendokter beschäftegt huet, deen iwwerhaapt net verséchert war.

Lien mat Lëtzebuerg

Nodeems de Gynekolog 2019 vum franséischen Ordre médical ausgeschloss gouf an e Beruffsverbuet a Frankräich krut, huet hie sech zu Lëtzebuerg installéiert. Sengem Affekot Pascal-Pierre Garbarini no duerft hien dat.

"Doriwwer eraus hat hien zu Lëtzebuerg d'Recht an der Gynekologie ze schaffen, awer hien hat net d'Recht, Operatiounen ze maachen. Et war am Respekt mat sengem Contrôle judiciaire."



Fir en Deel vun där Zäit an där de Gynekolog hei am Land gewunnt a geschafft huet, hat hien awer d’Obligatioun um franséischen Territoire ze bleiwen, geet aus dem Arrêt vun der Cour d'Appel vu Grenobel ervir.

D'Sophie Jonquet, Affekotin vum Affer, huet wéineg Versteesdemech, datt de Gynekolog hei am Land schaffen duerft.



"Perséinlech fannen ech, datt een hei hätt kënnen de Precautiounsprinzip benotzen an him provisoresch verbidden, z'exerzéiere bis datt déi franséisch Justiz hiert Urteel gemaach hätt. A priori ass de Lëtzebuerger Gesondheetsministère iwwert d'Situatioun a Frankräich informéiert ginn an et huet een him awer seng Aarbechtsautorisatioun gelooss."

De Lëtzebuerger Gesondheetsministère hätt Kenntnis vum Fall an hätt direkt reagéiert. Esou heescht et an der Äntwert op eng parlamentaresch Fro am Oktober 2020, nodeems d'Affär an der franséischer an an der Lëtzebuerger Press thematiséiert gouf. De Collège médical wier mat enger Analys beoptraagt ginn.

Mëttlerweil ass d'Analys ofgeschloss, wéi d'Ministesch an hirer Äntwert op eng weider parlamentaresch Fro vum Piratendeputéierte Sven Clement de 24. Mäerz schreift.

"D'Konklusioun dovun ass, datt dat ofgeännert Gesetz vum 29. Abrëll 1983 iwwer den Exercice vun den Medezinner, Zänndokter an Veterinären ugepasst muss ginn, fir eng nei gesetzlech Reegel anzeféieren. Dës Reegel gouf virgesinn, datt am Fall, wou eng Persoun, déi zu Lëtzebuerg eng Zouloossung an engem vun deenen dräi Beruffer huet, an an engem aneren Land eng Strof géint dës gesprach ginn ass, am Kader vun där hir Zouloossung suspendéiert ginn ass, verléiert si hiert Recht zu Lëtzebuerg z’exerzéieren, fir déi selwecht Period."

Wéi dës Kontroll dann an Zukunft soll ausgesinn, froe mer d'Gesondheetsministesch de Méindeg de Moien kuerz no 8 Auer - d'Paulette Lenert ass dann Invité vun der Redaktioun.

Ass Iech eppes geschitt?

Hutt Dir selwer Erfarunge mat medezinesche Feeler oder gynekologescher Gewalt gemaach? Dir kënnt Iech an aller Diskretioun mellen op fanny.kinsch@rtl.lu.