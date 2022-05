Datt sech de Centre médicale um Potaschbierg mat engem Spidol, an dësem Fall dem CHL, zesummendeet, wier déi eenzeg Léisung, esou d'Ministesch.

Et géif en Accord de principe ginn, sot dogéint d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert e Méindeg am RTL-Interview a reagéiert domadder op e Schreiwes vum CMP e Méindeg de Moien. Dee wär och Sujet am Verwaltungsrot vum CHL gewiescht a wär do och validéiert ginn, esou d‘Ministesch.

Iwwer d'Zesummenaarbecht tëscht CHL an dem private Gesondheetszentrum wäre sécherlech nach vill Detailer ze klären. D‘Volontéit, gemeinsam Saach ze maachen, wär awer besigelt, betount d‘Paulette Lenert.

Hir Ausso am Journal op der Tëlee e Freideg, de Centre Hospitalier de Luxembourg géif den IRM vun der Privatpraxis um Potaschbierg iwwerhuelen, wär vläicht falsch formuléiert gewiescht, erkläert d‘Ministesch. Mä dat ass hirer Meenung no en Detail.

Et wären zwou Ënnerschrëften ënnert deem Accord de principe. Aktuell wär et dem Gesetz no net erlaabt, dass eng Privatpraxis en IRM bedreift. Den concernéierte Centre médical um Potaschbierg misst sech deemno mat engem Spidol zesummendinn. Dat wär déi eenzeg Léisung, betount d‘Paulette Lenert nach, soss géif eventuell eng Fermeture bléien.