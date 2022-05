Eng weider Tripartite ass aktuell nach net virgesinn. Dat sot de Wirtschaftsminister Franz Fayot um Bord vun enger Konferenz an der Chambre de Commerce.

D'Verréckele vun der Indextranche, déi fir Juli virgesinn ass, géing de Betriber fir den Ament genuch Previsibilitéit ginn a wann d'Tranche mol verréckelt gëtt, kréien d'Gehälter bis 100.000 Euro Brutto d'Joer jo degressiv Steierkreditter. Donieft ginn et jo nach cibléiert Hëllef fir d'Leit a fir d’Betriber, sou datt de "Solidaritéitspak" dem Franz Fayot no nach ëmmer "valabel" wier.

De Krich an der Ukrain huet scho staark Inflatioun nach méi an d’Luucht gedréckt an de Wirtschaftswuesstem ofgebremst. D'Chambre de Commerce huet en neie Barometer vun der Ekonomie presentéiert, bei deem 564 Lëtzebuerger Betriber mat méi wéi 6 Salariéë matgemaach hunn. 37% vun de Betriber wiere gezwonge gewiescht, hir Margen erofzesetzen. 41% hunn d'Hausse vun den Energiepräisser zum Deel op hir Clientë kënnen ofwälzen. Just 9% konnten déi Käschte ganz ofwälzen.

Den Direkter vun der Handelskummer, de Carlo Thelen, sot d'Betriber géinge probéieren, dolaanscht ze kommen oder en Equiliber ze fannen, mee dat géing just bis zu enger gewëssener Zäit goen. Bis elo wieren nämlech eng Rei Energie-Kontrakter vu "Betriber nach OK", sou de Carlo Thelen, mee déi wäerten am Laf vun den nächste Méint musse nei verhandelt ginn. Laangfristeg Kontrakter wäerten ersat ginn duerch punktuell Akeef, wat dramatesch wier fir d'Previsibilitéit. Op der anerer Säit wéissten d'Betriber och, datt d'Konsumenten net alles kéinten opfänken, sou de Carlo Thelen. Dowéinst hofft den Direkter vun der Handelskummer, datt d'Kris net méi laang dauert.

"Ee Schrëtt no vir, zwee Schrëtt no hannen"

D'Resultater vum Barometer vun der Chambre de Commerce géing "Ee Schrëtt no vir, zwee Schrëtt no hannen" duerstellen. De graffe Score vum Barometer louch fir d'éischt Hallschent vum Joer bei 55 Punkten. Dobäi war de Score no der Covid-Pandemie grad réischt op 62 geklommen. Am meeschte besuergt wieren d'Betriber wéinst dem Verloscht u Rentabilitéit, déi eng direkt Konsequenz ass um Ukrain-Konflikt.