2 Joer Prisong mat eventuellem Sursis an eng Geldstrof, dat fuerdert de Parquet fir den Auteur vu verschiddene Bréiwer mat Menacen.

De 37 Joer ale Mann hat d’lescht Joer am Juli als éischt e Bréif un d’Santé, un de Staatsministère an un d’CNS geschéckt a mat engem Attentat op en Impfzenter menacéiert. Dat well hie mat der Corona-Politik vun der Regierung net averstane war.

Am Dezember huet hien dann nach emol Bréiwer verschéckt, déi direkt un d’Gesondheetsministesch Paulette Lenert an un de Premier Xavier Bettel adresséiert waren. De Mann huet explizitt dermat gedreet, de Mann vum Xavier Bettel an d'Kanner vum Paulette Lenert ëmzebréngen. Hie souz iwwert 3 Méint an Untersuchungshaft an huet d'Faiten zouginn. Hie wéisst selwer net, wat e sech dobäi geduecht hat an hätt Angscht viru sech selwer, wann hie géing héieren, wat hien do geschriwwen hat.

D'Urteel an der Affär gëtt de 16. Juni geschwat.