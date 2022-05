D'Chamber huet en Donneschdeg de Mëtteg d'Gesetz gestëmmt, dat et erlaabt, sech op enger anerer Plaz wéi der Gemeng ze bestueden.

Ausnamen ware bis elo, ofgesi vun der Pandemie, just an extreme Fäll méiglech. Dat gëtt elo anescht. An Zukunft kann e Gemengerot verschidde Lokalitéiten an der Gemeng designéieren, fir zivil Hochzäiten a PACSen ze zelebréieren. Dat kënnen historesch Gebaier, Festsäll, e Park oder e Schlass sinn, dat op ass fir de Public. Reliéis Gebaier komme just a Fro, wa se desakraliséiert goufen.