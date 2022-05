Den SEW huet elo wëlles Lëschten zesummenzestellen an de Programmkommissiounen déi zoukommen ze loossen

"Méi kënschtleresch a literaresch Diversitéit an eise Schoulen", dat fuerdert den SEW/OGBL, a mécht en Appell un den Educatiounsministère fir d’Léierpläng un d’Multikulturalitéit vun der Schoulpopulatioun unzepassen. Dat et virun allem an de Sproochefächer eng staark Dominanz vu wäisse männlechen Auteure gëtt, ass de SCRIPT sech bewosst a versicht deem entgéint ze wierken.

Diversitéit am Schoulprogramm

D’Schoulpopulatioun zu Lëtzebuerg wier ganz multikulturell, allerdéngs géif sech dës net an de Schoulprogrammer erëmspigelen, kritiséiert d’Vera Dockendorf vum SEW. Goethe oder Max Frisch wiere wuel gutt a wichteg Literatur, mä: "Et gëtt eben nieft där Literatur och nach eng aner. An wann mer kucken, wat een iwwert déi ganz Joren am Lycée liest, dann ass et haaptsächlech Literatur vun Auteuren déi wäiss a männlech sinn, an zum gudden Deel guer net méi liewen."



An dobäi géifen et extrem vill Méiglechkeete ginn, fir souwuel an der Literatur an an der Konscht op d’Diversitéit vun der Populatioun an op Sujete wéi Rassismus opmierksam ze maachen : "Awer op eisem Programm näischt! Et huet een immens vill gutt Auteuren déi ee kéint auswielen, zum Beispill an der franséischsproocheger Literatur."



Den SEW huet wëlles Lëschten zesummenzestellen an de Programmkommissiounen déi zoukommen ze loossen. Eng Initiative déi de SCRIPT begréisst, well et net ëmmer evident wier, d’Schoulmaterial à jour ze halen, seet den Direkter Luc Weis. Et géif awer e Bewosstsinn ginn, an dat géif een zum Beispill am Englesche gesinn : "Do gëtt et genee souvill Männer wéi Fraen um Programm. Déi net europa-zentristesch Vue gëtt och do gefërdert a viru gefouert."



Am neie Fach "Lëtzebuergesch" gëtt de SCRIPT nächst Joer Recommandatioune fir d’Enseignanten eraus : "2 Texter vun Fraen an 1 vun engem Mann, déi mer de Schoule recommandéieren, fir op der 4ieme ze liesen. Als Beispill datt mer eis bewosst entscheede fir dat eent oder anert op de Programm ze sëtzen."



Am Franséischen an Däitsche wier dat vläicht nach net ideal, mee d’Programmkommissioune géifen doru schaffen, huet de Luc Weis nach betount.