A Niamey, Xavier Bettel et Franz Fayot ont été reçus en audience par le président nigérien, Mohamed Bazoum.

« Je tiens à souligner les relations de longue date et privilégiées entre nos deux pays, marquées notamment par la visite du Président de la République au Luxembourg en mai 2021. C’est la première visite d’un Premier ministre luxembourgeois au Niger depuis 2006. La visite d’aujourd’hui se caractérise par un esprit de respect mutuel entre deux partenaires de longue date », a noté le Premier ministre lors de cette audience.

Le Niger est un pays prioritaire de la politique étrangère luxembourgeoise, et ceci depuis plus de 30 ans. Si la coopération au développement occupait une place prépondérante dans les relations bilatérales du Luxembourg avec le Niger, l’action du Luxembourg au Niger constitue aujourd’hui l’exemple phare de sa politique des « 3D » - combinant les outils de la diplomatie, du développement et de la défense. Le Luxembourg et le Niger sont aussi en train de diversifier leurs relations. Des dirigeants d’importantes entreprises luxembourgeoises opérant dans les secteurs des télécommunications et de la santé ont tenu à accompagner les ministres durant ce déplacement au Niger.

Le Président Bazoum a souligné l’importance des activités du Luxembourg au Niger en matière d’aide au développement dans les secteurs prioritaires qui sont l’Éducation nationale, le secteur vital de l’Eau et de l’Assainissement, la formation et l’insertion des jeunes, et l’autonomisation des jeunes adolescentes.

Le Président a par ailleurs remercié le Luxembourg pour son soutien immédiat dans le cadre de l’urgence alimentaire, dans son assistance dans les procédures de retour des déplacés internes, mais également dans le domaine de la santé avec des appuis extraordinaires lors de la crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19.

Le Premier ministre a conclu en soulignant : « Je suis ravi que le Niger reste un partenaire important pour le Luxembourg, ce qui se traduit par le fait que le nouveau programme de coopération est le plus important de la Coopération luxembourgeoise envoisinant 145 millions d’euros pour la période 2022 -2026 ».

Le deuxième jour de la visite était consacré à une visite de terrain permettant aux ministres Bettel et Fayot d’observer les réalisations de la politique de coopération au développement et de l’action humanitaire au Niger. Accompagnés du Premier ministre nigérien, Ouhoumoudou Mahamadou, les ministres se sont rendus à Ouallam pour visiter un centre de regroupement accueillant un total de 1950 ménages déplacés, retournés, réfugiés et hôtes. Le projet est mis en place et appuyé par l’Aide Internationale de la Croix-Rouge luxembourgeoise, la Croix-Rouge nigérienne et la Croix-Rouge danoise et vise à améliorer les conditions d’habitat humanitaire des populations les plus vulnérables affectées par des conflits armés et des catastrophes naturelles, notamment en fournissant des abris, des latrines et des kits d’hygiène.

Xavier Bettel et Franz Fayot se sont ensuite rendus dans le village de Simiri pour visiter un système de distribution d’eau potable. Ce projet a été mis en œuvre par le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement du Niger à travers le mécanisme commun de financement, un instrument financier innovant mis en place sous impulsion du Luxembourg, qui a assumé le chef de file dans le secteur de l’eau et de l’assainissement au Niger de 2016 à 2022. Ce mécanisme a entre autres permis l’installation de panneaux solaires comme source d’énergie ainsi que la mise en place d’une pompe plus puissante afin d’augmenter la production et l’accès à l’eau potable dans la commune.

Dans le contexte de ce déplacement une entrevue avec le Premier ministre du Niger, Ouhoumoudou Mahamadou, a également eu lieu, ainsi qu’une visite du marché artisanal de Niamey.