Ronn 50 Prozent vun de Prisonéier zu Schraasseg hunn eng Aarbecht. Ma de Stonneloun vu knapp 2-3 Euro fënnt d'ASBL "eran, eraus an elo" problematesch.

Ronn 600 Leit sëtzen zu Schraasseg am Prisong a knapp d'Hallschent vun hinnen huet eng eng Aarbecht. D'Aarbechtskonditioune mussen awer definitiv iwwerschafft ginn, fënnt d'ASBL "eran, eraus an elo". Esou wéi d'Prisonéier aktuell bezuelt ginn, gi se entweder ouni e Cent an der Täsch entlooss oder hu souguer nach Scholden.

Zwar bezuele Prisonéier kee Loyer an iesse fir näischt, ma awer hu si reegelméisseg Käschten, déi musse gedeckt ginn an dat ass mat emol net 3 Euro Stonneloun quasi onméiglech ze bezuelen, fënnt d'ASBL. Wat ville Leit nämlech net bewosst ass, ass dass de Prisonéier dacks wärend senger Strof muss Schuedenersatz u säin Affer bezuelen. Dobäi komme juristesch Käschten, wéi den Affekot an och perséinlech Ausgaben, wéi Kaffi, Gilletten a Weideres. An da ginn et vill Prisonéier, déi och hir Famillen dobausse weider finanziell ënnerstëtze mussen. Dat sinn awer just déi Käschten, déi wärend der Zäit am Prisong ze decke sinn. Wann de Prisonéier dann entlooss gëtt, kënnt de ganze Liewensënnerhalt op en duer an dat dacks ouni een eenzege Cent gespuert ze hunn.

Dofir fuerdert d'ASBL "eran, eraus an elo" ënnert anerem, dass de Loun am Prisong ugepasst gëtt. Da sollen

d'Prisonéier, déi schaffen, och an d'Pensiounskeess abezuele kënnen, eng Assurance d'Accident hunn an och bezuelte Congé kréien, sou weider Fuerderunge vun der ASBL. Op méi laang Siicht soll sech dann och un de Code de Travail gehale ginn.

D'Justizministesch Sam Tanson versteet d'Fuerderungen, ma dass d'Prisonéier wärend hirer Prisongsstrof schaffen dierfen ass en Entgéintkommen a kee Muss. Et ass gutt fir d'Reintegratioun an d'Gesellschaft, wann se dann entlooss ginn. Et dierft een d'Aarbecht vun de Prisonéier awer net mat engem normale Salarié vergläichen. D'Prisonéier schaffen duerchschnëttlech 100 Stonnen de Mount an hunn och just en Aarbechtsdag vu ronn 5-6 Stonnen. Dës weidere sinn d'Prisonéier net verflicht, schaffen ze kommen, a kënnen dacks goen, wa se wëllen.

Dass de Loun klamme muss, deem stëmmt d'Justizministesch zou. Ma zënter engem Joer géif schonn e Règlement Grand-Ducal beim Staatsrot leien, wou et och ënnert anerem dorëms geet. Et géif een hei awer ëmmer nach op den Avis waarden.