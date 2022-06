No der Katastroph beim Sondage am November kann d'Regierungskoalitioun sech an der neister Sonndesfro vun TNS Ilres am Optrag vun RTL a Wort verbesseren.

Wann e Sonndeg gewielt géif ginn, kéim Blo-Rout-Gréng zesummen op 32 Sëtz. Plus ee Sëtz par Rapport zu de Walen 2018 an dräi méi ewéi bei der Sonndesfro viru sechs Méint. Deemools hat déi aktuell Regierung hir Majoritéit verluer.

Virun allem ass wéi et schéngt Gras iwwer d'Plagiatsaffär vum DP-Premier Xavier Bettel gewuess. Och d'Diskussioun iwwer d'Covid-Situatioun an de Fleege- an Altersheemer vum Corinne Cahen schéngt vergiess. Déi Liberal géifen der Ëmfro no nees dräi Sëtz bäikréien an hätten der am Ganzen 12.

De selwechte Score ewéi d'LSAP. Si verléiert par Rapport zu der Sonndesfro am November zwar -2,2 Prozentpunkten, wat domat zesummenhänke kann, dass hiert Zuchpäerd Paulette Lenert u Popularitéit verluer huet, wéi aus dem Politbarometer ervirgoung. D'Sozialiste behalen awer hir 12 Sëtz.

Anescht ewéi bei de leschte Walen, wou d'DP méi staark war, hätten déi Blo an déi Rout – wann e Sonndeg Wale wären - d'nämmlecht vill Sëtz. An d'LSAP wär ee vun de Gewënner vum Vott.

Dat kann een definitiv och vun der Piratepartei soen, déi nach ëmmer véier Sëtz par Rapport zu 2018 bäikréie géifen. Am Verglach mat der leschter Sonndesfro si si awer e bëssen an hirem positiven Trend gebremst ginn. D'Pirate kéimen op 9,7 Prozent vun de Stëmmen – e Minus vun 1,4 Prozentpunkten. Si hunn dowéinst mat sechs Sëtz ee manner ewéi nach am November.

D'CSV huet en Erfollegserliefnis: Si gewënnt eng éischte Kéier zanter September 2018 an enger Sonndesfro e Sëtz bäi. Déi 16 Sëtz wären der awer nach ëmmer fënnef manner ewéi bei de leschte Walen. Et wär dat schlechtste Resultat an der Geschicht vun der Partei.

D'ADR ass dee gréisste Verléierer vun dëser Sonndesfro. Minus dräi Sëtz am Verglach mam Sondage am November zejoert. Si kéimen iwwer hir aktuell véier Sëtz an der Chamber net eraus, wann e Sonndeg géif gewielt ginn.

Déi Lénk leeën a Prozenter ganz e bësse bäi. Un hiren zwee Sëtz ännert sech näischt.

Déi Gréng leeën 1,3 Prozentpunkte par Rapport zu der leschter Sonndesfro zou. Si géife bei knapps 13,7 Prozent leien. Aacht Sëtz: Dat wären der d'nämmlecht vill ewéi bei der leschter Sonndesfro am Wanter. Awer ee manner ewéi bei de Wale viru 4 Joer.

Eng éischte Kéier war déi nei Partei Fokus bei der Sonndesfro dobäi. An d'Partei vum Frank Engel kéim aus dem Stand op 2,9 Prozent vun de Stëmmen. Fir e Sëtz geet et nach net duer.

Aarbecht vu Regierung an Oppositioun



D'Politik hat am November ferm Plomme gelooss. Méi nach d'Aarbecht vun der Regierung, mä och déi vun der Oppositioun war méi schlecht bewäert ginn ewéi nach am Juni 2021.

Dee Verloscht konnt bannent sechs Méint net rattrapéiert ginn, ewéi aus der aktueller Sonndesfro ervirgeet.

Am Resumé



Déi Gréng an d'CSV, déi an der Evaluatioun manner gutt ofschneiden ewéi DP an LSAP, verbessere sech ganz liicht. D'ADR schneit am schlechtsten of, wat de Verloscht vun de Sëtz vun November op elo confirméiert.

Den Detail



Fir d'Sonndesfro – déi en aktuelle Stëmmungsbarometer ass, net eng Walprognos - hunn tëscht dem 24. Mee an 7. Juni 2022 1.868 walberechtegt Persounen de Froebou via Telefon oder Online beäntwert.

