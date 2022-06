De Minister Franz Fayot huet no der Chamberkommissioun betount, hie géing sech an enger kafkaesker Situatioun befannen, mat där hien näischt ze dinn hätt.

Gouf et politeschen Drock op de Chef vun der Start-Up RSS-Hydro, deen zu der Entloossung vum Hydro-Meteorolog Jeff Da Costa gefouert huet? Den Doktorand hat an de Suitte vun der Héichwaasserkatastroph am Juli zejoert op RTL d'Gestioun vun der Regierung ëffentlech kritiséiert. Vill Onkloerheeten ëm dës Kënnegung a Beschëllegungen, och géint den LSAP-Wirtschaftsminister Franz Fayot, stoungen am Raum.

No enger Chamberkommissioun en Donneschdeg de Moien zum Sujet, äussert sech de Franz Fayot. Hie géing sech an enger kafkaesker Situatioun befannen, seet hien. Dat wéinst enger Situatioun, mat där hien näischt ze dinn hätt. Hien hätt ni mam Patron vun RSS-Hydro geschwat, an och kengem vu sengen Beamten d'Instruktioun ginn, fir Drock auszeüben. Ee vun senge Beamten am Wirtschaftsministère wier awer proaktiv vum Patron vun der Entreprise kontaktéiert ginn, fir sech iwwer dem Jeff Da Costa seng Aussoen ze beschwéieren. Méi net.

Aussoe vum Minister, déi d'Oppositioun esou akzeptéiert. Den CSV-Deputéierte Gilles Roth mat de Conclusioune vun der Sëtzung: An eisen Ae gouf et keen Drock, dee vun engem Regierungsmember ausgeüübt ginn ass. Dat hu mer akzeptéiert. Allerdéngs ass et net kloer, wat an der Etage drënner geschitt ass. Do gouf et och e Sënneswandel vum Chef vun der Firma, déi den Här Da Costa beschäftegt huet. Och dat muss eng Kéier déi néideg Opklärung fannen. An drëttens kënne mer net akzeptéieren, datt eis vum Direkter vum Waasserwirtschaftsamt reprochéiert gëtt, datt duerch déi ganz Affär d'Chef-Hydrologin aus dem Waasserwirtschaftsamt dëser Deeg demissionéiert huet.

Gilles Roth iwwer Causa Jeff Da Costa

Als gewielte Volleksvertrieder hätt ee schliisslech e Recht, fir fir Opklärung an esou Affären ze froen.

Mat de Mëttelen, déi der Oppositioun zoustinn, wier een elo fir weider Nofuerschunge relativ séier um Enn. D'Majoritéit géing sech nämlech bei den Ofstëmmungen duerchsetzen.