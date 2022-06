Louch de Chômagetaux am Abrëll nach bei 4,7%, sou ass en am Mee op 4,6% erofgaangen, sou d’ADEM an de Statec um Méindeg de Moien.

Bësse manner ewéi 14.000 Leit waren de leschte Mount op der Sich no enger fester Schaff. Op ee Joer gekuckt, ass dat eng Baisse vun 3.400. An alle Kategorië géing de Chômage erofgoen, ausser wat déi Leit ugeet, déi manner wéi 4 Méint laang bei der ADEM ageschriwwe waren. An där Kategorie wieren awer och 205 ukrainesch Flüchtlingen. D’Betriber hunn am Mee iwwerdeems 4.800 nei fräi Plaze gemellt an d’Gesamtzuel vu fräie Plazen ass op 13.250 geklommen, en neie Rekord. Links ADEM - Chiffres clés Mai 2022

ADEM - Communiqué Mai 2022