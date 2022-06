Et war eng Nouvelle, déi villen Eltere grad virun Ouschtere Suerge gemaach huet: Salmonellen am Kannerschockela vu Ferrero.

Am Abrëll ass public ginn, dass et am Areler Wierk Kontaminatioune gouf, de belsche Parquet enquêtéiert géint de Schocklesproduzent. Wéi gréisser Fäll vu Liewesmëttelkontaminatiounen zu Lëtzebuerg gehandhaabt ginn, huet d'Anne Wolff nogefrot.

D'Elisha ass véier Joer al a, wéi déi meescht Kanner an deem Alter, schneekt hatt gären. Uganks Mäerz, e gudde Mount virun Ouschteren, waren et Schockelas Eeër vu Ferrero. Kuerz drop ass d'Elisha krank ginn, hat hat Féiwer an Duerchfall. Seng Mamm, d'Raissa Carniel, erënnert sech: "Hatt huet gejaut vu Péng an eis gesot, hat hätt immens de Bauch wéi. Dat géif sech ufille wéi e Messer. Mir konnten him net hëllefen."

E gudde Mount méi spéit huet Ferrero zu Arel misse seng Diere bis op Weideres zoumaachen: ënner anerem an den Ouschtereeër goufe Salmonelle fonnt. Ewell am Dezember sollen déi Bakterien am Wierk entdeckt gi sinn, ma eréischt am Abrëll huet Ferrero Produiten zeréckgeruff.

Fir d'Raissa Carniel war déi Nouvelle eng Erklärung, wat mat hirem Kand kéint lass sinn.

Och wann d'Chargennummer an den Oflafdatum vun der Verpackung gepasst hunn, fir de Verdacht medezinesch ofklären ze loossen, war et du schonn ze spéit. Am Virfeld war d'Raissa Carniel iwwert en Zäitraum vun 3 Woche mat hirer Duechter bei verschiddenen Dokteren, fir eng Krankheetsursaach erauszefannen. Et konnt awer keng definitiv Diagnos gestallt ginn.

Trieden zu Lëtzebuerg geheeft Fäll vu Liewensmëttelvergëftungen op, sinn direkt e puer Autoritéiten involvéiert, fir d'Ursaach vun der Infektioun auszemaachen an déi néideg Schrëtt anzeleeden.

An esou Fäll kënnt dann d'Sécurité Alimentaire an d'Spill. De Liewensmëttelkommissär Patrick Hau erkläert, wat et mat enger Salmonelleninfektioun op sech huet;

"Dat si Bakterien, déi am Daarm vun all waarmbliddegem Déier liewe kënnen an duerch fäkal Kontaminatioun iwwerdroe kënne ginn. Am Daarm vum Mënsch kënne se dann nees krank maachen, dat weist sech dann duerch Féiwer, Duerchfall, Mokrämp an heiansdo och Iwwerginn."

De Liewensmëttelkommissär ass d'Verbindung tëscht der Santé a villen anere staatleche Verwaltungen. Hei lafen all d'Fiedem zesummen. Am Fall vu Ferrero gouf kuerz duerno eng Taskforce gebilt, fir erauszefannen, ob och Persounen zu Lëtzebuerg krank gi sinn an de betraffene Produit esou séier wéi méiglech aus dem Handel ze huelen.

De Laboratoire national de la santé ass zoustänneg fir d'Analysen. D'Catarina Martins, Responsable technique beim LNS, erkläert, et géing engersäits gekuckt ginn, ob d'Grondreegele bei der Hygiène agehale goufen, anerersäits géing een och no méigleche Krankheetserreeger sichen.

Ginn dann an den Analyse sougenannte Pathogener fonnt, informéiert de Laboratoire déi zoustänneg Autoritéiten an déi betraffe Betriber ginn temporär zougemaach. Consommateure kënnen och selwer Reklamatiounen iwwert de Site vun der Sécurité Alimentaire erareechen.

Am Fall Ferrero gouf wéinst de Salmonellen am Areler Wierk och am Internationale Siège zu Lëtzebuerg eng Perquisitioun gemaach. Op Uerder vum belsche Parquet goufen Dokumenter an informatesch Donnéeë saiséiert, fir ze kucken, wéi d'Salmonellekontaminatioun intern geréiert gouf.

D'Areler Wierk duerf iwwerdeems zanter dem 17. Juni nees ënnert strengen Oplage produzéieren. Dat ganzt Wierk wier awer integral gebotzt ginn an et wieren iwwer 300 Meter nei Tübe geluecht ginn.

Zeréck bei d'Elisha. Dat klengt Meedchen ass nees ganz gesond. Och wann eng medezinesch Diagnos bis haut aussteet an d'Symptomer net nëmmen op eng Salmonelleninfektioun passen, wann d'Liewensmëttelkontaminatioun méi séier public gi wier, hätt op d'Mannst de Verdacht an der Klinik kënnen ofgekläert ginn.