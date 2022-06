Domadder ass d'südeuropäescht Land Virreider an enger Drogepolitik, déi vun der Repressioun wëll ewechkommen.

Réckbléckend gesäit een, datt et fonctionéiert huet, fir eng massiv Opioide-Kris an de Grëff ze kréien. Firwat huet Portugal sech fir dee Schrëtt entscheet a wat wëll d'Lëtzebuerger Politik doraus léieren?

Dekriminalisatioun a Portugal - E Reportage vum Fanny Kinsch

Duerch d'joerzéngtelaang Diktatur wieren illegal Drogen eréischt vill méi spéit a Portugal erakomm wéi an anere Länner an op eng Populatioun getraff, déi näischt iwwert Droge wosst, seet de João Goulão, Direkter vun der Drogekoordinatioun a Portugal. Et hätt mat Cannabis ugefaangen, dee vun deene matbruecht gouf, déi no der Dekolonisatioun zréck koumen, ma d'Hemmschwell fir aner Saache wier ganz niddereg gewiescht.

"Heroine became very popular and spread very violently. In just a matter of 10,15 years, we had a huge number of users and it was almost impossible to find a portugese family that had no problems related to this"

"Heroin ass immens beléift ginn an huet sech mat enger brutaler Vitesse verbreet. Bannent 10, 15 Joer hate mer eng enorm Unzuel u Konsumenten an et war bal onméiglech eng portugisesch Famill ze fannen, déi keng Problemer dowéinst hat."

1998 hat ee Prozent vun der portugisescher Populatioun e problemateschen Drogekonsum, quasi all mat Heroin. 56 Prozent vun den HIV-Infektioune waren op intravenéis Injektiounen zréckzeféieren, 650 Mënsche sinn un enger Iwwerdosis gestuerwen. Et hätt een decidéiert eng nei Strategie ze sichen, seet de João Goulão, deen och schonn deemools doru matgeschafft huet.

"The only limitation that we got from the government was "you may propose whatever you want, but you must fit within the spirit of the treaties of the united nations". So we found this way, because nowhere in the treaties it is said that drug use should be criminalized."

"Déi eenzeg Limitt, déi d'Regierung eis gesat huet war, datt mer d'Traitéë vun de Vereenten Natioune respektéieren. Also hu mer de Wee vun der Dekriminaliséierung fonnt, well néirens an den Traitéë steet, datt Drogekonsum soll kriminaliséiert sinn."

Droge bleiwen awer verbueden. Wann een a Portugal als Konsument vun der Police erwëscht gëtt gëtt een net strofrechtlech poursuivéiert. Et muss ee sech awer bannent e puer Deeg bei engem spezielle sougenannten "Dissuasiouns-Committee" presentéieren, mécht een dat net riskéiert een eng administrativ Strof. Hei kritt een e psycho-soziale Suivi ugebueden an eng Therapie proposéiert. Am Endeffekt géinge sech 80 Prozent vun de Leit iwwerzeege loossen, sou de João Goulão. No 20 Joer Erfarung gesäit een, d'Zuel vu Leit mat engem Problematesche Konsum ass op 0,33 Prozent vun der Populatioun zréckgaangen, Heroin ass vill manner dominant, HIV-Infektiounen duerch Sprëtzen an Iwwerdosisse sinn drastesch zréckgaangen.

D'Lëtzebuerger Gesondheetsministesch Paulette Lenert, déi den Ablack op Visitt a Portugal ass, kéint sech virstelle sech um Modell vun der Dekriminalisatioun z'inspiréieren.

"Et geet drëms de Mënsch als Patient ze consideréieren, als e Kranken an ëm eng Offer ronderëm unzebidden, dass een em Soinen ubitt, e sozialen Encadrement ubitt an u sech fannen ech dass déi Logik fir all Droge misst spillen."

Si wéilt dat och zu Lëtzebuerg thematiséieren, esou d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert.