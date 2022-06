D'EU-Kommissioun soll nach virun Enn des Mounts am ganzen 110.000 Dosissen geliwwert kréien.

Dat geet aus der Äntwert vun der Santésministesch op eng parlamentaresch Fro vun der CSV ervir. E geneeën Datum, wéini den Impfstoff disponibel ass, gëtt et nach net.

De Conseil fir ustiechend Krankheeten CSMI huet bis elo nach keng Recommandatiounen eraus ginn, wéi eng Persoune sech géint Afepouken solle impfe loossen. Wéi et vun der Santé heescht, wier sech awer ze erwaarden, datt ee sech, wéi am Ausland och, fir en zimmlech restriktiven Asaz vum Impfstoff ausschwätzt.

Eng breet Impfcampagne géit Afepouken wäert et also net ginn. Persounen, déi an der Zäit nach géint Pouken geimpft goufen, schéngen eng Grondimmuniséierung géint d'Afepouken ze hunn, déi an de leschte Wochen verstäerkt an Europa zirkuléiert waren.

De Grand-Duché soll via eng europäesch Commande dat néideg Medikament (Tecovirimat) geliwwert kréien. Hei hätt een 100 komplett Traitementer virgesinn. An den A vun der Santé misst dat duergoen, well nëmme Persounen domadder behandelt ginn, déi gréisser Komplikatioune riskéieren. D'Afepouken verlafen gemenkerhand harmlos.