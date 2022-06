Déi iwwer 1.000 gratis Parkplazen, ma och déi 700, déi eppes kaschten, waren virop e Samschden ganz fréi besat.

Stauséi: Leschte Weekend kritt Suitten / Rep. Pierre Jans

Et ass drënner an driwwer gaange leschte Weekend um Stauséi. Eng Partie vun den dausende Visiteuren hunn och iwwer d‘Strengt geschloen an dat huet elo Konsequenzen. Déi Responsabel op lokalem an nationalem Niveau wëlle sech elo zesummesetzen, fir op den nächste Rush preparéiert ze sinn. Et geet an d‘Richtung méi restriktiv.

Déi iwwer 1.000 gratis Parkplazen, ma och déi 700, déi eppes kaschten, ware virop e Samschdeg ganz fréi besat. Duerno ass dat wëllt Parke lassgaangen. Um Stau op gudde Weekender keng Raritéit a fréier a Moossen toleréiert. Mä um leschte Weekend wäre Limitten iwwerschratt ginn, seet de Buergermeeschter vun Esch-Sauer Marco Schank an huet duerchgegraff. Wann all Mënsch sech egal wou parkt, da kommen d‘Rettungsween net méi laanscht. Dann hu mir richtege Misär. Dofir hu mir d'Uertschaft zougemaach. An awer mengen ëmmer nach Leit, se missten duerch e Sens interdit fueren. Dat war relativ schlëmm.

No engem Weekend nach virun der Pandemie war et fir elo fir déi zweete Kéier, wou de Buergermeeschter déi Decisioun huet missten huelen. Zejoert war wéinst der Pandemie e System installéiert ginn, wou Visiteuren hir Plaz op enger Plage um Stauséi hu missten am Viraus reservéieren.

Dat funktionéiert bei eis net. De Stau ass einfach esou grouss. Mir hunn als Gemeng selwer véier Plagen. Da ginn et der nach zwou vun den Nopeschgemengen. Et ginn einfach ze vill Accèsen. Mir kréien dat net kontrolléiert, seet de Marco Schank.

An de Claude Turmes, deen als Landesplanungsminister responsabel ass fir d‘Naturparken, präziséiert, dass méi kleng Plaz ewéi d‘Baggerweieren zu Rëmerschen duerch en Zonk besser ze geréiere sinn. D‘Surface vum Stauséi mécht dat onméiglech. Also mussen aner Weeër fonnt ginn, esou Claude Turmes. Mir mussen e System fannen. Kuerzfristeg kann et hëllefen, dass et Parkplazen ginn, déi een ziele kann. Sou wësse mir, wéi vill Autoen do rakommen. Doriwwer kënne mir e gewësse Management maachen.

Nom Motto: wa voll ass, ass voll. De Buergermeeschter vun Esch-Sauer betount, dass een net drop aus ass, ëmmer méi Leit um Stauséi z'empfänken. Éischter de Géigendeel ass de Fall. D‘Infrastrukture sinn net ausgeluecht op déi Zuel Leit, déi do waren. Da kann d‘Police och net méi leeschten, wat se leeschte soll. Da si mir vir bäi an hanne widder.

Et geet drëms d‘Police z'entlaaschten, seet de Claude Turmes. Eng Lëscht mat de méigleche Verstéiss kéint ausgeschafft ginn. De Beamte bréicht dann net all Kéiers e Rapport ze schreiwen.

Iwwerdeems sollen d'Gemenge sech eventuell Agent-municipalle kënne bei méi groussen Nopeschgemengen ausléinen. Eng Méiglechkeet, déi de Marco Schank net ausschléisst. Sécherheetspersonal vu private Firme kéint awer och an den Asaz kommen, fir Vandalismus z'evitéieren.

Et gëtt nach vill ze klären. Dofir gouf eng Stauséikommissioun – mat Responsabele vum Naturpark, der Police, dem CGDIS, der Ponts et Chaussées, de Gemengen an der Regierung, aberuff. Éischte Rendez-vous ass de 6. Juli.