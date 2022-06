Si wier d’Symbolfigur fir déi privat Flüchtlingshëllef zu Lëtzebuerg, esou déi Responsabel vun der Fondatioun René Oppenheimer.

De Projet Hariko, d’Asbl "Oppent Haus", de soziale Restaurant Chiche – alles Projeten déi op d'Marianne Donven zréck ginn. De Präis soll en Zeeche géint Intoleranz, Haass a Rassismus setzen. D'Mamm vun erwuessene Kanner war 10 Joer fir d'humanitär Hëllef an der Kooperatioun zoustänneg. Duerch déi vill Reese wier si op déi vulnerabel Situatioun vu ville Mënschen a verschiddene Länner opmierksam ginn.

"Accès op den Aarbechtsmaart soll vill éischter geschéien"

D'Marianne Donven sot sech geéiert iwwer de Präis. Et wär eng Unerkennung fir Aarbecht. Datt si de René Oppenheimer Präis kréich, géif awer och bedeiten, datt nach villes a Punkto Flüchtlingshëllef net an der Rei wier. Wa si sech eppes wënsche kéint, da wär et datt Refugiéë séier Zougang op den Aarbechtsmaart kréichen. Am beschte sechs Méint no hirer Arrivée am Land, esou wéi dat och an Däitschland de Fall wär.

“Leit déi schaffen, komme vill méi séier iwwer en Trauma ewech. Forcéiert ze ginn am Foyer ze sëtzen ass re-traumatiséierend... Eng Regularitéit duerch de Fait, datt een zu enger Ekipp gehéiert, datt ee valoriséiert gëtt, dat ass alles immens wichteg fir Leit, déi esouvill matgemaach hunn. An dann och fir nees selwer fir sech ze suergen.”

Well et fir Flüchtlinge schwéier ass, eng Aarbecht ze fannen, huet d'Marianne Donven mat Partner de soziale Restaurant "Chiche" gegrënnt. Mëttlerweil ginn et dräi Lokaler am Land, eng 45 Refugiéen hätten hei eng Aarbecht a fir vill anerer wier d'Aarbecht am Restaurant eng Zort Sprangbriet gewiescht, fir Formatiounen ze maachen oder soss eng Aarbecht ze fannen.

"Oppent Haus" och fir Mineuren

Mat hirem Projet "Oppent Haus" vermëttelt d'Marianne Donven zanter Jore schonn tëscht Privatleit, déi Flüchtlingen doheem wëllen ophuelen.

Beim Marianne doheem liewen den Ament fënnef jonk Flüchtlingen. Si all koumen ouni d'Famill op Lëtzebuerg, déi meescht als Mineur... aus dem Afghanistan. D'Liewen am Foyer kann no dësen Erliefnisser schwiereg sinn. D'Marianne Donven wëll de Jongen ee familiäre Kader bidden.

Wéi si déi éischt bei sech opgeholl huet, gouf et nach kee legale Kader fir als Fleegefamill Mineuren aus dem Ausland opzehuelen. Och do huet d'Marianne Donven duerch hir Initivativ e Steen un d'Rulle bruecht.