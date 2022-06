D'Satisfaktioun bei de Beneficiairen ass grouss. Vill vun hinne si méi selbststänneg ginn. Dat geet aus dem Rapport iwwert d'Fleegeversécherung ervir.

Rapport Fleegeversécherung / Rep. Claudia Kollwelter

"D'Qualitéit vun der Fleegeversécherung soll garantéiert sinn an et muss analyséiert ginn, wou nach Verbesserunge musse kommen." Dat huet den zoustännege Minister Claude Haagen en Donneschdeg de Mëtteg bei der Presentatioun vum Rapport iwwert d'Fleegeversécherung betount. Et ass den zweete Rapport vun där Zort, fir deen ënnerschiddlech Analysen an Ëmfroe gemaach ginn.

Et wier ee ganz exigent zu Lëtzebuerg, wat d'Qualitéit vun de Prestatioune vun der Fleegeversécherung ugeet, betount d'Dr. Nathalie Rausch vun der Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance: Mir hunn den Avantage, datt mer en zentraalt Organ sinn, datt mer e klengt Land sinn a mer eis all kennen a gutt zesumme schaffen. Mir deelen awer och d'Resultater zum Beispill mam Familljeministère an eisem Organisme gestionnaire, deen d'finanziell Kontrolle mécht.

Ënnert anerem déi technesch Hëllefsmëttel goufen ënnert d'Lupp geholl a gekuckt, wéi et a puncto Liwwerzäiten ausgesäit. Déi konnten 2020 op an der Moyenne 13 Deeg erofgesat ginn. D'Pandemie huet d'Waardezäit allerdéngs op 18 Deeg eropgedréckt. D'Christiane Rollinger vun der zoustänneger Administratioun: An da war et och esou, datt am éischte Semester 2021 et schwéier war, bei d'Leit heem ze goen an déi technesch Outilen auszeprobéieren. Elektresch Rollstill an alles, wat motoriséiert ass, gëtt mat de Leit ausprobéiert, ier se et zur Verfügung gestallt kréien.

E weidere Volet, deen analyséiert gouf, ass dee vun der Adaptatioun vum Logement, wat haaptsächlech Dusche sinn, déi ëmgebaut ginn, oder generell Buedzëmmer: D'Adaptatioun vum Logement huet och e groussen Afloss op d'Selbststännegkeet vun de Leit. 22% vun de Beneficiairë si komplett selbststänneg ginn duerch d'Adaptatioun vum Logement. A 65% hu gesot, datt se en Deel vun hirer Selbststännegkeet doduerch erëmkrut hunn.

Lëtzebuerg hätt op en Neits gutt ofgeschnidden an et géif eng grouss Satisfaktioun bei de Leit ginn, betount de Minister fir d'Sécurité sociale, de Claude Haagen: Dat souwuel bei de Soinen, déi gemaach gi vun de verschiddenen Prestatairen, wéi bei den techneschen Hëllefsmëttel an den Installatiounen.

Et wier ee ganz exigent. Wat d'Qualitéit vun de Prestatiounen ubelaangt, gouf nach op der Pressekonferenz betount. Den nächste Rapport gëtt iwwerdeems 2024 presentéiert.