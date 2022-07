Dat nodeem e Video an de soziale Medien zirkuléiert ass, wou e Schüler op der Toilette vun engem Lycée vun anere Schüler brutal zesummegeschloe gouf.

Wéi geleefeg ass Gewalt ënner Schüler? Déi Fro ass schwéier ze beäntwerten. Et gi keng representativ Zuelen an d'Affer melle sech och net onbedéngt.

D'Jennifer Timoteo an de Ben Reyter sinn an der nationaler Schülerkonferenz. Hirem Gefill no hätt Gewalt a Mobbing zanter der Pandemie zougeholl. Si bedaueren, datt de Sujet net wierklech an de Schoulen thematiséiert géif.

"Leider kréie mer net vill vun den Direktioune mat, mee méi vun de Schüler. Et gëtt sech vill verzielt", seet d'Jennifer Timoteo. Do wier op emol d'Rumeur zirkuléiert, datt dee Jong aus dem Video wochelaang am Koma geleeën hätt. Wat net de Fall gewiescht wär. D'Vize-Presidentin vun der Nationaler Schülerkonferenz ass enttäuscht, datt de Virfall och net am Schülercomité thematiséiert gi wier.

Opklärung, Hëllef a Preventioun ass gefrot

"Et muss oppen driwwer geschwat an opgekläert ginn", fuerderen d'Schülervertrieder. Et géif schonn deels an der Primärschoul mam Mobbing ufänken, gëtt de Ben Reyter, Member vum Büro vun der Nationaler Schülerkonferenz, ze bedenken. Esou en uerge Virfall géif och net aus dem Näischt kommen, mee mat Mobbing ufänken, betount d'Jennifer Timoteo.

Och misst méi Hëllef an de Schoulen ugebuede ginn. Sief et am CEPAS, oder duerch verschidde Proffen, déi dem Secret professionnel ënnerleien, fënnt de Ben Reyter. Esou, datt Schüler sech hinnen och uvertraue géifen.

"Ohnmachtsgefill" bei Elteren a Léierpersonal

En onofhängegen Uspriechpartner fir d'Schüler, gesinn och d'Elterevertrieder als wichteg Mesure. Dat nom Konzept vum sougenannten "Child Protection Officer", wéi vum Ombudsmann fir Kanner a Jugendlecher proposéiert. Dernieft missten Interventiounskonzepter ausgeschafft ginn.

Elteren a Léierpersonal hätten nämlech e grousst "Ohnmachstgefill". Jidderee wéisst, datt eppes misst geschéien, mee kee weess wéi wierklech mat Gewalt a Mobbingsituatiounen an der Schoul ëmgoen, gëtt den Alain Massen, President National Elterevertriedung, ze bedenken.

An de Schoule misst preventiv vun den ënneschte Schoulklassen u sensibiliséiert an erzu ginn, fanne souwuel Schüler wéi Elterevertrieder. An dat vum Grondschoulalter un. An den A vun de Schüler wieren och nees Campagnë géint de Mobbing néideg. Et gëtt Handlungsbedarf, dat ass de klore Message.