Date:

Mardi 05.07.2022 à 9 heures En date du 5 juillet 2022 aura lieu la présentation par le groupe ad hoc d’experts de leur avis complémentaire sur l’instauration d’une obligation vaccinale contre la COVID-19. Le groupe ad hoc d’experts, composé des membres suivants: Dr. Vic Arendt, médecin infectiologue, Service national des maladies infectieuses, Centre hospitalier de Luxembourg

Prof. Dr. Claude P. Muller, professeur, Universität des Saarlandes, Universität Trier; expert en virologie et immunologie, Luxembourg Institute of Health

Dr. Gérard Schockmel, médecin spécialiste en maladies infectieuses, Hôpitaux Robert Schuman; expert auprès de l’EMA

Dr. Thérèse Staub, médecin chef du Service national des maladies infectieuses, Centre hospitalier de Luxembourg; présidente du Conseil supérieur des maladies infectieuses

Prof. Dr. Paul Wilmes, professor of Systems Ecology, Luxembourg Centre for Systems Biomedicine, et Department of Life Sciences and Medicine, Faculty of Science, Technology and Medicine, Université du Luxembourg a été chargé par le gouvernement d’élaborer un avis complémentaire à son avis du 14 janvier 2022, d’un point de vue médical et scientifique, sur l'utilité de l’instauration d’une obligation de vaccination contre la COVID-19 dans le contexte actuel d’évolution de la situation pandémique sur arrière-fond de propagation du variant Omicron du virus, du degré d’incertitude relativement élevé sur l’évolution de la pandémie au cours de prochains mois jusqu’à l’automne et l’hiver et en tenant compte de l’état de progression de la campagne vaccinale. L’avis figurera pour discussion à l’ordre du jour du Conseil de gouvernement du 8 juillet au matin. Le gouvernement a également soumis à l’appréciation de la Chambre des députés, la proposition de faire une déclaration gouvernementale, suivie d’un débat, sur l’avis complémentaire du groupe ad hoc d’experts sur l’instauration d’une obligation vaccinale contre la COVID-19, le vendredi 8 juillet 2022 à 14 heures.