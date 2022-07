Am Kader vun eiser Serie "Lëtzebuerg vun uewen entdecken" huele mir Iech mat an d’Wolleken.

Am drëtten Episod mat Lëtzebuerger Piloten, déi an den Himmel an och an d'Landschafte vum Grand-Duché aus der Vulleperspektiv verléift sinn, si mir den Zenter fir d'Formatioun vun Helikopterpilote besiche gaangen. Do, wou de Fabrice Poull forméiert ginn ass. Dësen 23 Joer jonke Lëtzebuerger ass haut professionelle Pilot a mécht touristesch Flich mam Helikopter iwwer Lëtzebuerg.

Eng eenzegaarteg Geleeënheet, fir eist Land op enge aner Manéier z'entdecken.